دادگاه عمومی دلوار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، بخشدار دلواربعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این دادگاه گفت: تاکنون بسیاری از اختلافات در منطقه دلوار با توافق فی ما بین حل می شد اما در برخی موارد مردم مجبور بودند برای رفع مشکلات به مرکز شهرستان مراجعه کنند.

احمد جعفری نسب افزود: در سال گذشته چهار اداره و دفتر در این بخش افتتاح شد که با افتتاح دادگاه عمومی به زودی اداره ثبت اسناد و املاک و دو اداره دیگر شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به مجموع اداره های بخش افزوده می شود .

وی اظهار داشت: در حال پیگیری ایجاد اداره ثبت و اسناد و املاک نیز در این بخش هستیم که بلافاصله بعد از آماده شدن زیرساختها و امکانات راه اندازی خواهد شد که با استقرار این ادارات تقریبا تمام ادارات در بخش استقرار پیدا می کنند .

رئیس کل دادگستری استان نیز گفت: دستگاه قضایی در هر منطقه بخش عمده ای از امنیت جامعه را تامین می کند .

بحرانی افزود: باید از حجم پرونده ها و مراجعه به دادگاهها کاست و مشکلات را با توافق رفع کرد.