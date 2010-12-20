توصیه رهبر انقلاب به ضرغامی درمورد پخش مداحی در صداو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب گزارشی از مراسم عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی(ره) منتشر کرد که به این شرح است:
بیشتر از یک ساعت به اذان مغرب مانده، اما اعلام میکنند حسینیه پر شده. بقیه باید بیرون بنشینند. نزدیک 20 سال است که این اتفاق تکرار میشود؛ فاطمیه ومحرم. اما بازهم فرقی نمیکند. خیلیها ساعتها زودتر خودشان را به محل مراسم میرسانند، بلکه چند ساعتی را در کنار رهبرشان اقامه عزا کنند. تمام شیرینی این سختی هم به همین است؛ حتی اگر ناچار شوند ساعتها سرپا بایستند و آخر هم مجبور شوند در هوای سرد پاییز و زمستان، در فضای باز بنشینند. همه میدانند که ظرفیت حسینیه امام خمینی(ره) محدود است وفقط قسمت عده کمی میشود. هزاران نفر مجبورند بیرون ازحسینیه بنشینند و این هزاران نفر،هرسال بیشتر میشود.
انتظار این که نماز تمام شود و جمعیت سرازیر شود به جلوی حسینیه برای دیدن رهبر و نصف حسینیه خالی شود و درها را دوباره باز کنند و عدهای را به داخل راه بدهند.
خیلیها هم با موضوع کنار میآیند. در همان فضای بیرون حسینیه مینشینند. توی خیابانهای اطراف؛ توی مدرسههای جنب بیت رهبری. فضاهایی که سال به سال امکاناتش بهتر میشود. از برگزاری نماز جماعت مستقل گرفته تا پرده و ویدئو پروژکتور. چندسالی هم هست که بخشهایی را با برزنت پوشاندهاند تا بخاریهای بزرگ گازی بتواند کمی جلوی سرما را بگیرد. هرچند که چارهای برای زمین سرد و باد و باران نیست. هرچند که این بخشها هم حداکثر جمعیتی در حد حسینیه را پوشش میدهند. هرچند که باز هم هزاران نفر ناچارند در فضای باز بنشینند. همان هزاران نفری که هر سال بیشتر میشوند.
و ناگهان همه برمیخیزند و جمعیت متراکم، موج میخورد به سمت جلوی سالن. فرقی هم نمیکند که داخل حسینیه باشند یا زیر برزنت یا در فضای باز. مرد و زن ندارد. شعارها به هم میریزد. هرکس حرف دلش را میزند. رهبر آمده است. کمی طول میکشد تا دوباره شعارها یکی شود و منظم؛ اما وقتی منظم شد، انگار دیوارها میلرزد!
حالا نوبت سخنران است. سخنرانهایی که علاوه بر ذکر مصیبت، سعی میکنند مسائل روز را هم مطرح و بعضا با وقایع تاریخی شبیهسازی کنند. خیال مستمع هم راحت است که علاوه بر کاردانی سخنران، فضای جلسه نیز اجازه هرنوع حرفزدنی را به سخنران نمیدهد. آنها میدانند که رهبر منبع حرفها و احادیث را از آنها خواهد پرسید. پس ناچارند با مطالعه در جلسه حاضر شوند.
از محرم امسال، موضوع جدیتر هم شده. از همان شب اول که رهبر انقلاب، آقای ضرغامی را وسط مداحی صدا کردند و جلوی جمعیت نکاتی را به او تذکر دادند و گفتند: «حال و هوای هر مراسمی اقتضاهای خودش را دارد و لزومی ندارد تمام آن عینا از صدا و سیما پخش شود؛ باید افرادی بنشینند و بخشهایی از اینها را که قابل استفاده در فضای عمومی هست، برای پخش جدا کنند.»
دعاهای مداح که تمام میشود، رهبر برای مردم دست تکان میدهد و از حسینیه خارج میشود. جمعیت روی زمین مینشیند تا سفرهها پهن شود برای شام. بیرونیها شامشان را همان وسط سینهزنی گرفتهاند تا زودتر محل را تخلیه کنند و ازدحام بیش از 50 هزار نفر جمعیت، مشکلی ایجاد نکند. البته خیلیها خبر ندارند که رهبر هم در ساختمانی در پشت همین حسینیه، شامش را با تعدادی از همین میهمانان میخورد و بعد هم برای شرکتکنندگان و برگزارکنندگان مراسم دعا میکند. مثل این دعاهای آخرین شب عزاداری امسال:
«پروردگارا دلهای ما را با انوار این شبها و یادها، منوَّر و مصفّا بگردان»
«پروردگارا دلهای ما، جانهای ما، رفتار ما، اعمال ما را متاثر از یاد شهدای کربلا و سالار شهیدان قرار بده»
«ما را جزء یاوران آنها محسوب بفرما»
«پروردگارا به محمد و آل محمد(ص) قلب اولیاءت را از ما راضی و خشنود کن»
«پروردگارا به محمد و آل محمد(ص) ما را در عمل و در گفتار و در نیت و فکر پیرو این بزرگواران قرار ده»
«پروردگارا به محمد و آل محمد(ص) شهدای ما را با شهدای صدر اسلام و با شهدای کربلا محشور کن»
«امام بزرگوار ما را با سیدالشهداء(ع) محشور بفرما»
«قلب مقدس ولیعصر(عج) را از ما راضی و خشنود کن»
«رحمالله من قراء فاتحه مع الصلوات...»
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