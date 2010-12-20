فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در مدارس ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد افزود: در آموزش و پرورش باید امام حسین به درستی به دانش آموزان و نسل آینده معرفی و ذهن و ضمیرشان با زیارت عاشورا آشنا شود.

فیاضی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش می تواند بنیان یک مملکت را پی ریزی کند افزود: باید به فرزندانمان بیاموزیم که قیام امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به وسیله آموزش و پرورش متعالی شود.

وی با بیان اینکه باید سطح علمی دانش آموزان منطقه ارتقاء یابد گفت: آنچه که عباس آباد را به یک قطب قدرتمند تبدیل می کند فقط اقتصاد و گردشگری نیست بلکه تمامی عوامل توسعه از جمله تعلیم و تربیت باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: باید با شناخت ظرفیت های منطقه تلاش شود تا آن ها را از قوه به فعل تبدیل کرد.

وی افزود: کارکنان آموزش و پرورش بخشی از عائله دولتند که به بنیادی ترین کار یعنی تعلیم و تربیت انسان ها می پردازند.

وی پیشرفت و توسعه جهان امروز را مرهون توجه به تعلیم و تربیت و تقدیر از معلمین و تعلیم دهندگان برشمرد و تصریح کرد: مدیر خوب و موفق از دیدگاه اسلام و قرآن مدیری است که صداقت، تقوا و خدمت به مردم را سرلوحه کارهایش قرار دهد.

در پایان با اهداء لوح از عابدین فقیه نصیری در دوران مدیریت آموزش و پرورش عباس آباد تقدیر و حکم صادقعلی درویش به عنوان مدیر جدید به وی اعطاء شد.