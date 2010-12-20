اعطای جوایز 650 میلیون ریالی در بخش تجسمی جشنواره هنری "ایران 1404"

به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز بخش مجسمه‌سازی برای نفر اول 80 میلیون، نفر دوم 60 میلیون و نفر سوم 50 میلیون ریال تعیین شده است.

در رشته عکاسی این جوایز به ترتیب اول تا سوم 30، 20 و 10 میلیون ریال و در بخش نقاشی 60، 50 و 40 میلیون ریال خواهد بود.

جایزه نفر اول بخش گرافیک (پوستر) نیز 50 میلیون ریال است که این جایزه برای نفرات دوم و سوم به ترتیب 30 و 20 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نگارگری بخش دیگری است که جوایز 60، 50 و 40 میلیون ریالی آن به نفرات اول تا سوم اهدا می‌شود.

نخستین جشنواره هنری ایران 1404 خرداد ماه سال آینده توسط حوزه هنری و با مشارکت صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف تبیین، تفسیر و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز در قالب آثار هنری و نشست‌های علمی- هنری برگزار می‌شود.

دبیرخانه این جشنواره به نشانی تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، حوزه هنری، طبقه دوم است. هنرمندان می‌توانند برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره 88898034-021 تماس گرفته یا به سایت اینترنتی جشنواره به نشانی www.iranart 1404.ir مراجعه کنند.