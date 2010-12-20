  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

اعطای جوایز 650 میلیون ریالی در بخش تجسمی جشنواره هنری "ایران 1404"

میزان جوایز نقدی تعیین شده در بخش تجسمی جشنواره هنری "ایران 1404" که شامل قسمت‌های مجسمه‌سازی، عکاسی، نقاشی، گرافیک (پوستر) ونگارگری است 650 میلیون ریال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز بخش مجسمه‌سازی برای نفر اول 80 میلیون، نفر دوم 60 میلیون و نفر سوم 50 میلیون ریال تعیین شده است.

در رشته عکاسی این جوایز به ترتیب اول تا سوم 30، 20 و 10 میلیون ریال و در بخش نقاشی 60، 50 و 40 میلیون ریال خواهد بود.

جایزه نفر اول بخش گرافیک (پوستر) نیز 50 میلیون ریال است که این جایزه برای نفرات دوم و سوم به ترتیب 30 و 20 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. نگارگری بخش دیگری است که جوایز 60، 50 و 40 میلیون ریالی آن به نفرات اول تا سوم اهدا می‌شود.

نخستین جشنواره هنری ایران 1404 خرداد ماه سال آینده توسط حوزه هنری و با مشارکت صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف تبیین، تفسیر و تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده در سند چشم‌انداز در قالب آثار هنری و نشست‌های علمی- هنری برگزار می‌شود.

دبیرخانه این جشنواره به نشانی تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، حوزه هنری، طبقه دوم است. هنرمندان می‌توانند برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره 88898034-021 تماس گرفته یا به سایت اینترنتی جشنواره به نشانی www.iranart 1404.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1213879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها