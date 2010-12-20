"نگاه نو" به شماره 87 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که بیستمین سال انتشار خود را پشت سر می‌گذارد شامل بخشهای متنوعی است از جمله چهره‌ها، اندیشه و جامعه، مسائل اجتماعی، ادبیات و هنر و همچنین معرفی، بررسی و نقد کتاب.

در بخش چهره‌های این شماره "نگاه نو" که به ماریو بارگاس یوسا برنده نوبل ادبیات 2010 اختصاص دارد خطابه این نویسنده هنگام دریافت جایزه نوبل، گفتگویی با وی و چند مطلب دیگر مرتبط با او به چاپ رسیده است.

در داستان "کافکائیه" از بُهومیل هرابال با ترجمه پرویز داوئی در این مجله می‌خوانیم: هر روز صبح صاحبخانه‌ام پاورچین وارد اتاق من می‌شود. صدای پایش را می‌شنوم. اتاق چنان دراز است که جا دارد طول آن را از در تا تختخواب من، با دوچرخه طی کند. صاحبخانه‌ام روی من خم می‌شود، بعد به سوی کسی کنار در اشاره می‌کند و می‌گوید: "آقای کافکا این جاست." آن وقت با انگشت سه‌بار در هوا انگار سوراخ ایجاد می‌کند و به سوی در باز می‌گردد.

مشکل افلاطونی، مرگ تالاب انزلی، الاهگان شعر قرن بیستم روسیه، در جستجوی خوشبختی، دنیای موسیقی و هفت دشمن تبس از مطالب خواندنی این شماره "نگاه نو" محسوب می‌شوند.

از نویسندگان و مترجمانی که با شماره اخیر این مجله همکاری داشته‌اند می‌توان به عبدالله کوثری، رضا رضایی، رسول نمازی، حمیدرضا آتش‌برآب، عبدالحسین آذرنگ، ابوالحسن مختاباد،‌ غلامحسین صدری افشار، محمود زند مقدم و نفیسه نفیسی اشاره کرد.

هشتاد و هفتمین شماره "نگاه نو" در 124 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

