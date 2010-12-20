تولید علوم اسلامی در سایه وحدت حوزه و دانشگاه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد محمدیان قبل از ظهر دوشنبه در سومین آیین تجلیل از مؤلفان کتاب‌های درسی معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به اینکه امروز در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه اقدامات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: امروز بدبینی‌ها و سوء تفاهم‌های بین حوزه و دانشگاه کاهش پیدا کرده و این دو نهاد به نگاه‌های مثبت و برداشتهای درستی از هم رسیده‌اند و دیگر به جای رقیب یکدیگر، رفیق هم شده‌اند.



وی اضافه کرد: هم اکنون تعامل و همکاری بین دو مجموعه حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلفی پدید آمده و تعداد حوزویانی که به دانشگاه و دانشگاهیانی که به حوزه وارد شده‌اند زیاد است و این دو نهاد دوش به دوش هم حرکت می‌کنند و پشتیبان و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.



تعامل با دانشگاه باعث شده تا عرصه‌های نو و جدید وارد حوزه شود



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به ثمرات و اقدامات خوبی که در دانشگاه در پرتو تعامل با حوزه به وجود آمده اشاره کرد و گفت: امروز یکی از بزرگترین نمازهای جماعات به لحاظ کیفی و کمی در دانشگاه ها برپا می‌شود، بزرگترین جماعات اعتکاف در دانشگاه اتفاق می‌افتد، مراسم‌های مذهبی و اردوهای جهادی برگزار می‌شود و ... و اینها همه در پرتو تعامل با حوزه است و در مقابل دانشگاه نیز عرصه‌های نو و جدید، شادابی و پویایی بیش از پیش را به حوزه وارد کرده است.

قطب‌های علمی مشترک بین حوزه و دانشگاه باید راه اندازی شود



وی خواستار تعامل بیشتر حوزه و دانشگاه شد و افزود: راه‌اندازی قطب‌های علمی مشترک، اعزام اساتید حوزه به دانشگاه و اساتید دانشگاه به حوزه، زمینه‌های پژوهشی مشترک و ... از جمله نکاتی هستند که می‌تواند به تعامل بیشتر این دو نهاد کمک کنند.



هشدار نسبت به تفرقه جدید بین حوزه و دانشگاه



محمدیان همچنین در خصوص ایجاد برخی تفرقه‌های جدید بین حوزه و دانشگاه هشدار داد و اظهار داشت: عده‌ای بیان می‌کنند که دانشگاه تنها منادی صرف آزادی و حوزه تنها منادی صرف عدالت است در صورتی که هر دو هم منادی آزادی و هم منادی عدالت می‌باشند و این اختلافات که برخی آگاهانه و برخی از روی ناآگاهی به آن می‌پردازند بسیار مضر و بنیان افکن خواهند بود و بزرگان حوزه و دانشگاه در خصوص این تفرقه افکنی‌ها وظیفه سنگینی دارند.



اسلامی شدن علوم انسانی و تولید علوم مبتنی بر آموزه‌های وحیانی با ورود حوزه به دانشگاه قابل دستیابی است



وی اسلامی شدن علوم انسانی و تولید علم را مبتنی بر ورود حوزه به دانشگاه دانست و گفت: هنوز آن چنان که باید حوزه علوم انسانی ما اسلامی نشده و حوزه تولید علم با شعار و بخشنامه میسر نمی‌شود بلکه تحقق این مهم یک فعالیت جهادی، طولانی، مستمر، تعامل و هم اندیشی مشترک حوزه و دانشگاه را طلب می‌کند تا بتوانیم تولید علمی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی داشته باشیم.



10 درصد دورس دوره کارشناسی را دروس معارف تشکیل می‌دهد



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در بخش دیگری از سخنان خود، تدریس دروس معارف اسلامی را یکی از وظایف بر عهده نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: دروس معارف اسلامی 10 درصد دروس دوره کارشناسی را تشکیل می‌دهد و بیش از سه میلیون مخاطب دارد و 5 هزار استاد که اغلب حوزوی هستند به تدریس آن مشغول هستند و این اهمیت این درس را می‌رساند و امروز می‌توان گفت که دروس معارف اسلامی از نظر علمی و غنای دینی مورد دفاع و قابل اتکا است.



زمینه‌های ارتقا و پیشرفت اساتید درس معارف باید به وجود آید



وی در ادامه به تلاش‌های دانشگاه معارف اسلامی در چند سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: انتظار بر این است که اساتید معارف اسلامی عالم تر و به روزتر باشند و دانشگاه معارف اسلامی از چهار سال قبل که تأسیس شد وظیفه تربیت این مدرسان را بر عهده داشته است که قطعا زمینه‌های ارتقا و پیشرفت باز هم وجود دارد.



محمدیان همچنین به زحمات مشترک دکتر محمد محمد رضایی و آیت الله سبحانی در تألیف کتب درس معارف اسلامی اشاره و تصریح کرد: کتب معارف اسلامی یک و دو بر اساس اعتقادات شیعی تألیف شده است و تألیف آن از سوی یکی از دانشگاهیان و حوزویان نشانه تعامل و وحدت حوزه و دانشگاه است و این کتب با پیگیری‌های مجدانه و موشکافانه آیت الله سبحانی به ثمر رسیده که این باعث دلگرمی و افتخار ما می‌باشد.