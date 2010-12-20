دولت مالزی بزرگترین پروژه زیرساخت این کشور را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، نخست وزیر مالزی با اعلام این خبر افزود: این طرح 36 میلیارد رینگیتی ( هر رینگیت معادل 340 تومان) با هدف شفافیت بیشتر در اجرا و هزینه های آن، با کمترین هزینه ممکن و در چندین بخش به مناقصه گذاشته خواهد شد.

نجیب رزاق در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تاکید بر دولتی بودن این طرح گفت: اجرای این طرح در زمان مقرر به پایان خواهد رسید.

انتظار می رود این طرح که با هدف بهبود ساختار حمل و نقل فعلی در شهر کوالالامپور اجر خواهد شد درآمد خالص ملی معادل بین 3 تا 4 میلیارد رینگیت در سال در بین سالهای 2011 تا 2020 برای مالزی ایجاد کند.

در طول اجرای طرح حمل و نقل کلان سریع السیر کوالالامپور بیش از 130 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

اجرای این طرح بین 5 تا 6 سال به طول خواهد انجامید و پس از بهره برداری قادر خواهد بود بیش از 400 هزار مسافر را داخل شهر کوالالامپور جابجا کند.

