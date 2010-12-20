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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

دولت مالزی بزرگترین پروژه زیرساخت این کشور را تصویب کرد

دولت مالزی بزرگترین پروژه زیرساخت این کشور را تصویب کرد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دولت مالزی اجرای طرح حمل و نقل کلان سریع السیر موسوم به (MRT) را به عنوان بزرگترین پروژه زیرساخت این کشور تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، نخست وزیر مالزی با اعلام این خبر افزود: این طرح 36 میلیارد رینگیتی ( هر رینگیت معادل 340 تومان) با هدف شفافیت بیشتر در اجرا و هزینه های آن، با کمترین هزینه ممکن و در چندین بخش به مناقصه گذاشته خواهد شد. 

نجیب رزاق در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تاکید بر دولتی بودن این طرح گفت: اجرای این طرح در زمان مقرر به پایان خواهد رسید.

 انتظار می رود این طرح که با هدف بهبود ساختار حمل و نقل فعلی در شهر کوالالامپور اجر خواهد شد درآمد خالص ملی معادل بین 3 تا 4 میلیارد رینگیت در سال در بین سالهای 2011 تا 2020 برای مالزی ایجاد کند.

در طول  اجرای طرح حمل و نقل کلان سریع السیر کوالالامپور بیش از 130 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

اجرای این طرح بین 5 تا 6 سال به طول خواهد انجامید و پس از بهره برداری قادر خواهد بود بیش از 400 هزار مسافر را داخل شهر کوالالامپور جابجا کند.
 

کد مطلب 1213888

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