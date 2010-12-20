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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام ‌شد

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام ‌شد

نتایج مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت سال 90 - 89 اعلام شد و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از نتایج آزمون خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان دو برابر ظرفیت در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شده است و با توجه به حدنصاب های اعلام شده برای هر رشته انتخاب محل تحصیل به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir  انجام می گیرد.

مصاحبه و آزمون شفاهی پذیرفته‌شدگان این مرحله در روزهای 11 تا 14 دی ماه انجام می‌شود و نتایج نهایی آزمون دکتری  تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت چهارم بهمن ماه اعلام می شود.

آزمون دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور در 51 رشته در روز 6 آبان ماه 89 و با رقابت حدود 4 هزار داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 1213890

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