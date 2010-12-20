نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته‌شدگان دو برابر ظرفیت در مرحله اول آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شده است و با توجه به حدنصاب های اعلام شده برای هر رشته انتخاب محل تحصیل به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می گیرد.

مصاحبه و آزمون شفاهی پذیرفته‌شدگان این مرحله در روزهای 11 تا 14 دی ماه انجام می‌شود و نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت چهارم بهمن ماه اعلام می شود.

آزمون دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور در 51 رشته در روز 6 آبان ماه 89 و با رقابت حدود 4 هزار داوطلب برگزار شد.