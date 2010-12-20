ادامه واکنش جهانی به هدفمندسازی یارانه ها ؛ از جوسازی ها تا سکوت سرد

درحالی که فاز نخست اصلاح قیمتها در قالب بزرگترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ کشورمان با دستور ویژه "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور از شنبه شب گذشته اجرایی شد تا دوران جدیدی از فعالیت اقتصاد ایران آغاز شود، رسانه های خارجی واکنش های متفاوتی را نسبت به این تحول بزرگ اقتصادی نشان دادند.

روزنامه الاهرام مصر با اشاره به اجرای طرح همدفمندی یارانه ها در ایران در گزارشی نوشت که "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران طرح جدید دولت خود را با کاهش یارانه ها(هدفمندسازی یارانه ها) آغاز کرد.

مجله فوربس در گزارشی از افزایش دو برابری قیمت نان به سبب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد.

این مجله آمریکایی در ادامه این گزارش به افزایش چهار برابری قیمت سوخت در ایران به عنوان بخشی از طرح اقتصادی دولت برای کاهش هزینه ها خبر داد.

فوربس در این گزارش نوشت : دولت ایران از طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی در 50 سال آینده یاد کرده است.

واشنگتن پست نیز از افزایش قیمت سوخت خبر داد. سی ان ان نیز در ادامه عناد ورزی خود علیه جمهوری اسلامی ایران تنها به افزایش بهای سوخت اشاره کرد و از پرداختن به جزئیات کمکهای نقدی به مردم برای جبران این افزایش بها سر باز زد.

شبکه خبری "سی بی اس" در گزارشی دروغ و تفرقه افکنانه مدعی شد که در پی اجرای طرح همدفمندی یارانه ها نیروهای پلیس برای سرکوب تظاهرات و ناآرامی ها در پایتخت به حالت آماده باش درآمدند.

پایگاه اینترنتی "عرب تایمز آنلاین" در تلاش برای برهم زدن اتحاد مردم ایران مدعی شد که دسته هایی از پلیس ضد شورش روز یکشنبه در تقاطع های اصلی شهر تهران تجمع کردند تا بدین وسیله هر نوع خشونت و ناآرامی را به سبب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سرکوب کنند.

این پایگاه اینترنتی در ادامه خبرسازی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: در پی افزایش چهار برابری قیمت سوخت، رانندگان تاکسی از این موضوع شکایت کردند.

بی بی سی بنگاه خبرپراکن انگلیس نیز در ادامه جوسازی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران درباره اعلام نکردن زمان حذف یارانه کالاها مدعی تلاش دولت برای کنترل قیمت ها با استفاده از تهدید شد.

در همین حال رادیو رژیم اشغالگر قدس مدعی شد با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شاهد بدتر شدن اوضاع اقتصادی ایران خواهیم بود و مردم با مشکلات بسیاری در این زمینه روبرو می شوند.

البته این جوسازی ها تنها پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بود و پس از اجرای این تحول اقتصادی بسیاری از رسانه های ضد ایرانی و چاپ سرزمینهای اشغالی در یک عقب نشینی از موضع خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران به آرام بودن اوضاع شهر تهران و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح اذعان کردند که این موضوع بار دیگر بر ناکامی غرب در ایجاد فتنه میان مردم ایران تاکید دارد.