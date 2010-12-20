اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، تیم فوتسال بزرگسالان ناشنوایان استان اردبیل مقام قهرمانی بازیهای دسته یک کشور را کسب کرد. این دوره از بازیها به میزبانی استان تهران در دو گروه پنج تیمی برگزار شد و تیم ناشنوایان اردبیل توانست با شکست تمام حریفان خود به فینال این بازیها راه پیدا کند .

در پازی فینال نیز تیم فوتسال ناشنوایان استان اردبیل با نتیجه دو بر یک توانست تیم قدرتمند خراسان رضوی را شکست داده و مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

حسن شیردل، هاشم تقی پور، سید یحیی امانی، رضا صفرنژاد، داور تقی پور، محمد جهانگیری، شهرام مرادیان، قادر تیموری، علی خوش دل، یعقوب شاهی از جمله بازیکنان تیم فوتسال اردبیل در این رقابتها بودند. حسین شیخی نیز به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی می کرد.

حضور شمشیربازان جوان اردبیلی در مسابقات کلاس A جهانی

از سوی فدراسیون شمشیربازی امید فعال قیومی، امیررضا کنعانی و آرمین نوری برای حضور در مسابقات جهانی کلاس A جوانان تهران به تیم ملی دعوت شدند.

امید فعال قیومی نایب قهرمان جوانان کشور در اسلحه اپه، امیررضا کنعانی دارنده مقام سوم جایزه بزرگ تهران در اسلحه اپه و آرمین نوری در اسلحه سابر برای حضور در این مسابقات به تیم ایران دعوت شدند.

مسابقات شمشیربازی کلاس A جهانی جوانان تهران از 27 آذرماه جاری در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

بیش از شش کشور خارجی در این دوره از بازیها حضور دارند و با اعلام فدراسیون شمشیربازی؛ هئیت شمشیربازی استان اردبیل نیز صاحب سه سهمیه در این مسابقات می باشد.

قهرمانی نیم فصل تیم ذرت کاران پارس آباد در لیگ دسته سه

تیم فوتبال ذرت کاران شهرستان پارس آباد استان اردبیل توانست در پایان نیم فصل اول رقابتهای دسته سوم کشور با کسب چهارمین برد پیاپی به مقام قهرمانی دست یابد.

در آخرین بازی دور رفت این رقابتها از گروه اول یک بازی بین تیمهای فوتبال ذرت کاران و شمس خوی در شهرستان خوی برگزار شد که در پایان تیم فوتبال ذرت کاران توانست با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست داده و قهرمانی نیم فصل گروه اول دسته سه کشور را به دست آورد.

احمد پیمانی و گل توحید نصرتی (2 گل) گلهای تیم ذرت کاران پارس آباد مغان را در این دیدار به ثمر رساندند. این تیم با تاکنون با هدایت یوسف چراغی به عنوان سرمربی نتایج خیره کننده ای را کسب کرده است.

این تیم در پایان نیم فصل اول رقابتهای دسته سوم کشور با 22 امتیاز از مجموع 11 بازی در صدر جدول گروه خود قرار دارد. تیم ذرت کاران پس از بازی با تیم استقلال تهران در مسابقات جام حذفی سال قبل، روند رو به رشدی داشته است.

درخشش شمشیرباز جوان اردبیلی در مسابقات جوانان کشور

امیررضا کنعانی با شکست سامان آزادیان قهرمان چندین ساله اپه جوانان کشور و کسب مقام سوم مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جوانان کشور، شگفتی ساز شد.

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ جوانان کشور در سه اسلحه و با شرکت 54 شمشیرباز در اسلحه اپه در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی تهران پیگیری شد.

در این مسابقات امیررضا کنعانی اپه ایست 15 ساله و نوجوان اردبیلی پس از کسب برتری برابر رقیبان خود در مراحل مقدماتی و حذفی، در مرحله یک چهارم مسابقات برابر سامان آزادیان بازیکن همدانی تیم ملی و قهرمان چندین ساله جوانان کشور قرار گرفت و با قاطعیت و با نتیجه 15 بر 12 به برتری دست یافت و ضمن حضور در جمع چهار بازیکن برتر مسابقات، عنوان سوم این مسابقات را بدست آورد.

از سوی فدراسیون شمشیربازی کشور و سرکیس عیوضیان مربی تیم ملی جوانان اپه کشور، امیررضا کنعانی جهت حضور در مسابقات جام جهانی جوانان به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد. امید فعال قیومی نایب قهرمان جوانان کشور قبلا به این مسابقات و اردوی تیم ملی دعوت شده بود.

دانشگاه محقق اردبیلی قهرمان فوتسال دانشگاه های اردبیل

تیم بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی، عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال دانشگاه های استان اردبیل را کسب کرد. و تیمهای بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اردبیل و دانشگاه پیام نور به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بازی نهایی این دوره از رقابتها نیز تیم بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی توانست با نتیجه سه بر یک از سد تیم بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اردبیل گذشت و به مقام قهرمانی دست یافت.

در پایان این دوره از مسابقات، تیمهای اول تا سوم جایزه و لوح تقدیر دریافت کردند. همچنین تیم دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی، قهرمان سیزدهمین جشنواره درون دانشگاهی مسابقات فوتسال دانشجویان پسر این دانشگاه شد.

سیزدهمین جشنواره درون دانشگاهی مسابقات فوتسال پسر دانشگاه محقق اردبیلی با حضور 54 تیم از چهار دانشکده برگزار شد و تیم فوتسال دانشکده علوم قهرمان مسابقات و تیمهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همچنین دانشکده کشاورزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات سیزدهمین جشنواره درون دانشگاهی به مدت یک ماه از 22 آبان 89 به مناسبت روز دانشجو آغاز و در 22 آذر ماه جاری پس از انجام 62 بازی به کار خود پایان داد.