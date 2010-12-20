سفر رئیس جمهور فصل نوینی را در توسعه البرز رقم خواهد زد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با پربرکت خواندن سفر رئیس جمهور به استان تازه تاسیس البرز گفت: سفر رئیس جمهور فصل جدیدی را در توسعه البرز رقم خواهد زد.

وی اظهار داشت: کرج در آستانه سفر رئیس جمهور آماده استقبال باشکوه از هیئت دولت است و شهرداری کرج نیز با تمام توان آماده ارائه خدمات در راستای تسهیل در استقبال از رئیس جمهور است.

این مسئول عنوان کرد: مردم قدرشناس استان البرز با حضور پر رنگ خود در این مراسم، حماسه ای دیگر در راستای تقدیر از دولت را رقم خواهند زد.

آقازاده در ادامه سفر رئیس جمهور به استان البرز را سرآغاز گامی نوین در راستای توسعه این استان دانست وبیان کرد: سفرهای استانی ریاست جمهوری همواره برکات عظیمی به همراه داشته و این امر می طلبد تا با همت مسئولان شاهد ارائه طرح های کلیدی برای توسعه استان البرز باشیم.

وی تصریح کرد: کرج به عنوان مرکز استان البرز با توجه به جمعیت بالای این کلانشهر، با به دوش کشیدن بیشترین حجم ارائه خدمات، نیازمند تزریق بودجه مناسب برای اجرای طرح های زیربنایی است.

آقازاده با تاکید بر تلاشهای صورت گرفته از سوی مجموعه شهرداری به منظور آماده شدن مقدمات سفر ریاست محترم جمهور و تشکر از زحمات شبانه روزی این عزیزان افزود: همه تلاش ما این است که با بسیج کلیه امکانات، استقبال شایانی از رییس جمهور و هیئت دولت صورت گیرد و کرج میزبانی شایسته برای میهمانان عزیز خود باشد.

شهردار کرج تاکید کرد: مهمترین مطالبه شهرداری کرج از رئیس جمهور و هیئت دولت، تخصیص اعتبارات لازم در راستای اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی برای رفاه حال شهروندان است.

وی اظهار امیدواری کرد تا هیئت دولت با نگاه ویژه به توسعه و آبادانی این کلانشهر شتاب بخشند و بسترهای لازم جهت رفع ریشه ای معضلات ایران کوچک را فراهم آورند.