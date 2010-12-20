گلوگاه های ورودی مازندران برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت: باید تمامی گلوگاه های ورودی استان را برای عوامل توزیع هرنوع مواد افیونی ناامن کرد.

وی تصریح کرد: باید این تهدید که جوانان جامعه را هدف قرارداده است را از ریشه برکند تا امنیت و آسایش در بین خانواده ها حاکم شود.

رئیس شورای تامین استان افزود: باید با کمک رسانه ها دراستان ضمن فرهنگ سازی دراین زمینه، خانواده ها را آگاه نمود و حتی این اطلاع رسانی را با برنامه ریزی مدون به داخل مدارس کشاند.

طاهایی گفت: باید با ناامن کردن تمامی مناطق آلوده و محیط کار قاچاقچیان و عامل توزیع را آشفته کرد و در این راه نیز نباید هیچ عاملی مانع مبارزه با شیادان شود.

استاندار مازندران درادامه اظهار داشت: از طریق جلب مشارکت های مردمی، خانواده ها احساس مسئولیت کرده و در کنار مسئولان در راستای کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که حس مسئولیت در آحاد جامعه ایجاد شود می توان با تغییر در روش های مبارزه با مواد مخدر، با ابزارهای فرهنگی وارد عرصه شد که قطعا پیامدهای مثبتی دربرخواهد داشت.

طاهایی همچنین با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: امیدواریم با اجرای این قانون، فضای جدیدی در راستای مبازره جدی با مواد مخدر در سطح استان را شاهد باشیم.