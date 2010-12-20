  1. استانها
  2. البرز
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

در سفر هیئت دولت به البرز؛

بودجه احداث ساختمان جدید دادگستری کرج تامین می شود

بودجه احداث ساختمان جدید دادگستری کرج تامین می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:‌ ساختمان دادگستری کرج با تامین زمین مناسب به منظور دسترسی مردم احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ محمد صادق مهدوی راد با بیان این مطلب در مراسم معارفه معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز اظهار داشت: با سفر هیئت دولت به استان البرز بودجه لازم برای احداث این ساختمان پیش بینی خواهد شد.

وی افزود: با وجود ظرفیتهایی که کرج به عنوان یک کلانشهر دارد با کمبودهای بسیاری مواجه بوده و امکانات موجود آن در حد و شان آن نیست.
 
مهدوی راد خاطر نشان کرد: کمبود شدید کادر اداری و قضایی، کمبود تجهیزات و لوازم اداری، وسایل نقلیه، کمبود ساختمان و مشکلات اتوماسیون اداری از جمله مواردی است که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
 
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: از جمله اقداماتی که باید پیش از سایر موارد به آن توجه شود تعویض رایانه هایی است که به دلیل از رده خارج بودن، مشکلات زیادی را برای کارمندان به وجود آورده است.
 
این مسئول افزود: با انتصاب معاونت اداری مالی باید مشکلات رفع شده و نظم و انظباط بیشتری در تشکیلات قضایی برقرار شود.
 
وی یادآور شد:‌ با سفر هیئت دولت به استان البرز بخش اعظمی از مسائل و مشکلات از سوی مسئولان و دولتمردان مورد توجه قرار می گیرد که امیدواریم دستاوردهای این سفر به عنوان مهمترین رویداد استان البرز در سال جاری رفاه و آسایش مردم استان را به همراه آورد.
 
در این مراسم سید علی اکبر حسینی منش به عنوان معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز معرفی شد.
کد مطلب 1213907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها