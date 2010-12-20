همایش "عرفان و سیاست از منظر امام خمینی(ره)" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این همایش یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: سبقه امام در تمام ابعاد زندگی سبقه عرفانی است که انسان را به خدا می رساند ودرعرفان امام(ره) که بر مبنای شناخت معشوق در حیطه عقلانی است، عقل از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

محمد ابراهیم مالمیر با بیان اینکه امام (ره) در عرفان خود خدا را فاعل به عشق می داند، افزود: بزرگترین تفکر امام در مراتب توحیدی پشتیبانی از ولایت فقیه است که باید در دانشگاه ها و حوزه ها در رشته های متعدد درس خمینی شناسی تدریس شود.

در ادامه این همایش حجت الاسلام فرهادی نماینده شورای عالی حوزه و استاد خارج فقه و اصول نیز گفت: اندیشمندان غربی معتقدند دوره دینداری مختص دوره کودکی بشر، دوره جوانی بشر مختص یادگیری فلسفه و دوره پیری نیز مختص یادگیری علم است در حالی که امام (ره) معتقد است کودکی دوره جهالت بشر، جوانی مرحله سؤال گرایی و غلیان احساسات و دوره پیری دوره تعالی و پختگی بشر است.

وی افزود: امروز مشکل دنیای غرب با کشور ما به دلیل وجود تفکر ولایی و انسان ساز امام(ره) است و بر ما لازم است که با بررسی اندیشه مکتوب امام (ره) در تمام ابعاد این مبنای عمیق "اندیشه ولایی" را به مرز تولید برسانیم.

در ادمه این همایش چند تن از دانشجویان در مدح امام(ره) به شعرخوانی پرداختند.