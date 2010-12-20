افزایش بودجه قوه قضائیه مشکلات موجود را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر نوروز کهزادی با بیان این مطلب در حاشیه مراسم معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم که به دستور رئیس قوه قضائیه انجام شد از جمله تدابیری است که نقش بسزایی در کاهش جرائم ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با شناختی که از استان البرز دارم می توان با اقدامات علمی در جهت پیشگیری از وقوع جرم گامهای اساسی برداشت.

کهزادی با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، خاطرنشان کرد: از جمله راهکارهای موجود برای تحقق این امر ریشه یابی و بررسی تولید جرایم است تا بتوان از ورود پرونده های جدید به تشکیلات قضایی جلوگیری کرد.

معاون اداری مالی قوه قضائیه یادآورشد: افرادی که در این شهر به آنها ظلم شده و حقی از آنان ضایع می شود باید اطمینان خاطر داشته باشند که مامنی به نام دادگستری البرز وجود دارد که خواهد توانست با صدور احکام متقن رضایت عموم را جلب نمایند.

وی همچنین به سفر هیئت دولت به استان البرز اشاره کرد و گفت: ‌امیدواریم در این سفر بسیاری از بودجه های لازم برای دادگستری البرز به تصویب برسد. در این راستا قوه قضائیه تلاش خواهد کرد برای رفع مشکلات و کمبودهای استان تازه تاسیس البرز همکاری های لازم را داشته باشد تا بتواند رضایت مردم را از این تشکیلات به دست آورد.