علم و ایمان در منطق وحی در کنار هم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم سومین آیین تجلیل از مولفان کتاب‌های درس معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور که با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد، با استناد به آیات قرآن به اثبات همراهی علم و ایمان در کنار یکدیگر پرداخت و اظهار داشت: علم و ایمان در منطق وحی در کنار یکدیگر قرار داشته و از هم جدا نیستند.



اختلاف علم با دین از سوی غرب مطرح شده است



وی با اشاره به اینکه مسئله مخالفت علم با دین مسئله‌ای است که اخیرا از غرب شروع شده است، تصریح کرد: در گذشته مسئله مخالفت دین با عقل و دین با فلسفه وجود داشت و امروز اختلاف علم و دین به وجود آمده که از طرف غرب مطرح شده است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اضافه کرد: غرب ناچار است این طور بگوید چون مبنای آنها کتاب تورات است و در کتاب آنها علم مقدس نیست و آنها ناچارند که علم را از دین جدا کنند.



وی تصریح کرد: غربی‌ها نمی‌توانند مسئله وحدت علم با دین را مطرح کنند چون الهیات آنها مسئله دیگری است که با عقل و خرد و با قرآن سازگار نیست و لذا می‌گویند راه دین از عقل جدا است.



اساتید درس معارف باید مجتهد عقاید باشند



آیت الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود تلاش‌هایی را که در کشور در خصوص تألیف کتاب‌های معارف اسلامی انجام گرفته را خدماتی شایسته دانست و افزود: افرادی هم که در دانشگاه درس معارف اسلامی را تدریس می‌کنند باید مجتهد عقاید باشند و فقط تدریس دروس برای آنان کافی نیست بلکه آنها باید بتوانند به سئوالاتی که برای دانشجویان پیش می‌آید نیز پاسخ دهند و اگر نتوانند جواب سئوال آنها را بدهند ضررش از تدریس نکردن درس معارف بیشتر است.