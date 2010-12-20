35 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد اردبیل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز زلالی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی بانوان و مشاوران دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: این تعداد در 15 شاخه متنوع از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

وی حوزه های حمایتی، فرهنگی، آموزشی، تهیه جهیزیه و رفع مشکلات اشتغال و مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و... را از مهمترین شاخه ها و خدمات این نهاد در استان عنوان کرد.

مدیر کل کمیته امداد استان صیانت سلامت و تحکیم بنیان خانواده از دیگر اهداف مهم کمیته امداد در قبال افراد تحت پوشش برشمرد و افزود: خدمات ارائه شده در حوزه های مختلف کاری کمیته امداد با هدف صیانت سلامت و تحکیم بنیان خانواده انجام می گیرد.

وی متذکر شد: این نیاز با توجه به سیر تحولات جامعه و آسیبها و وجود اختلالات روحی، روانی و عاطفی برای عموم و بویژه برای مددجویان که قشر آسیب پذیر جامعه هستند، لازم و ضروری است.

زلالی با بیان اینکه هم اکنون 24 نفر به عنوان ‬مشاور دینی، خانواده و سررابط فرهنگی در مجموعه امداد اردبیل در این راستا تلاش می کنند، اضافه کرد: مشاوره یک نیاز دیرپا و اساسی است که باید در مقابل خدمات مالی و مادی برای افراد زیر پوشش، توجه ویژه ای به آن داشت.

وی با اشاره به فعالیت واحد مشاوره این نهاد از سال 78 ابراز داشت: این واحد تا کنون توانسته با حرکتهای رو به رشد و ارائه راهکار و انجام مراحل مشاوره ای با هدف توانمندسازی، در زمینه حل مشکلات روحی و روانی خانواده ها اقدام نماید.

این مسئول با بیان اینکه هنجارها و ناهنجاریهای موجود در جامعه بیشتر گریبانگیر خانواده های محروم و کم در آمد جامعه می باشد، مساعدت و مشاوره را برای این نوع خانواده ها امری ضروری و در جهت رفع آسیبهای اجتماعی و روحی روانی آنان دانست.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به نوع و فراوانی مشکلات خانواده ها، فعالیتهای حرفه‌ای و تخصصی مشاوره در امداد گسترش و جایگاه آن تقویت شود تا از این طریق به بازیابی تعادل روانی و روحی انسانهایی که در اثر ضعف بنیه مالی دچار مشکلات روحی شده اند، کمک شود.

زلالی در پایان از تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی و تربیتی و سند کاهش فقر در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی می توانند با توجه به ظرفیتهای موجود در کاهش فقر و محرومیت جامعه سهم بخصوصی داشته باشند و در جهت رفع این معضل قدم موثری را بردارند.