صدور قرار کیفر خواست برخی از توهین کنندگان به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای بعدازظهر دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد اظهار نظر توکلی نماینده مجلس مبنی بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از اشخاص بلندپایه شروع شود که در این زمینه نامی از مسئولان دولتی نیز برده شده بود افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 187 پرونده مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته که منجر به حکم قطعی نیز شده و مجازاتهایی مانند حبس، رد مال و جزای نقدی نیز برای آنها پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه بارها نیز گفتهام قوه قضائیه مصمم است گزارشات رسیده از مراجع ذیربط، سازمان بازرسی و یا مردم را در زمینه مفاسد اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض و مجامله بررسی کند اظهار داشت: در مورد پروندههایی که هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده نمیتوانیم جزئیات آنها را اعلام کنیم ولی این تعداد پرونده از ابتدای سال بررسی و حکم قطعی نیز برای آنها صادر شده که اسامی و جزئیات احکام صادره در سایت قوه قضائیه قابل ملاحظه است.
اژهای با بیان اینکه اتهام مفاسد اقتصادی در مورد معاون اول رئیس جمهور مطرح است، گفت: این پرونده نیز مانند سایر پروندهها مورد بررسی قرار میگیرد ولی براساس اسناد موجود در پرونده این اتهام متوجه ایشان بوده که در جریان بررسی براساس تحقیقات این اتهام ثابت شده و یا وی تبرئه میشود که باید منتظر اتمام بررسی این پرونده بمانیم.
قوه قضائیه با توهین کنندگان به قوه مجریه برخورد دوگانه ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با علت بر خورد دوگانه قوه قضائیه با منتقدان این قوه و افرادی که از سایر قوا انتقاد میکنند از جمله پرونده گلپور که علیرغم انتشار مطالبی علیه رئیس دفتر و معاون رئیس جمهور برخوردی از سوی قوه قضائیه با وی نشد ولی در مورد محسن قدیانی به دلیل انتقاد از قوه قضائیه با برخورد شدیدی مواجه و سایت منتشر کننده مطالب منتشر شده فیلتر شده، گفت: قوه قضائیه برخورد دوگانه با افرادی که نسبت به قوه مجریه توهین کرده و یا افترایی را وارد نکند ندارد. عمده احکامی که در سال 88 و سال جاری قطعی شده مربوط به افرادی است که به رئیس جمهور توهین کردهاند با وجود اینکه رئیس جمهور شخصاً از آنها شکایت نکرده بود.
قرار کیفر خواست برخی از توهین کنندگان به رئیس جمهور صادر شده است
محسنی اژهای با بیان اینکه در موارد توهین به مقامات اجرایی مدعیالعموم بدون شکایت فرد نیز میتواند وارد بررسی موضوع شود، اظهار داشت: دادستان در موارد کثیری که نسبت به مقامات اجرایی و از جمله رئیس جمهور توهین شده،قرار کیفرخواست صادر کرده و در برخی موارد جرم آنها در دادگاه ثابت و حکم قطعی برای آنها صادر شده و مواردی نیز تبرئه شدند.
وی ادامه داد: مواردی نیز وجود دارد که قوه مجریه شکایت کرده که در این پروندهها نیز برخی محکوم شدند یا پرونده آنها در حال رسیدگی است و یا تبرئه شده و قرار منع تعقیب برای آنها صادر شده است.
گلپور هنوز به ایران نیامده است
وی در ارتباط با پرونده گلپور اظهار داشت: در همان ابتدا این فرد احضار شد ولی در ایران نبود و روز گذشته نیز که پرونده وی را بررسی کردند او هنوز به ایران نیامده است.
وی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضائیه و بنده به عنوان سخنگو از انتقاد سازنده استقبال میکنیم و اعتقاد داریم بدون انتقاد انسان در کارها موفق نمیشود، تصریح کرد: چنانچه افرادی قوه قضائیه و یا مجریه و یا هر نهاد دیگری از نظام را تخریب کنند به نفع چه کسانی تمام میشود. اگر قوه قضائیه را تضعیف کرده و تحت فشار قرار دهیم آیا این قوه میتواند وظیفه خود را انجام دهد؟
محسنی اژهای ادامه داد: اگر قوه قضائیه مستقل، قوی و مقتدر نباشد نمیتواند در موضوعات مختلف نیز قوی عمل کند. البته ممکن است جناحی یک توقع داشته باشد و جناح دیگر توقع دیگری.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مستقل، قوی، صحیحالعمل و مقتدر باشد، افزود: البته دستگاه قوه قضائیه ادعای اینکه هیچ عیب و نقصی در عملکردش نیست ندارد ضمن اینکه قوه مجریه هم نمیتواند چنین ادعایی کند.
توضیح در مورد نامه قدیانی
اژه ای در ادامه تصریح کرد: در نامه محسن قدیانی چند مسئله مطرح شده که البته از طریق دوستان وی مطلع شدم که ایشان فردی حزباللهی و اهل قلم است ولی آیا اگر یک انسان حزباللهی و بسیجی کار خلافی کرد نباید تحت تعقیب قرار گیرد؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر فردی سابقه خوبی داشته باشد قانون در مجازات و تعقیب وی حریمهایی را پیش بینی کرده اما این بدین معنا نیست که برای بررسی جرم وی اقدام نشود، گفت: در نامه این فرد فهرستی ردیف شده که چرا قوه قضائیه این افراد را اعدام نمی کند و اگر این افراد اعدام نشوند ما خودمان در این زمینه اقدام می کنیم. آیا این متن نوشته شده صحیح است و نباید همه ما ملتزم به قانون باشیم؟ چه کسی از این عبارتها و برنامه استفاده میکند و خوشایند چه افرادی است؟
وی ادامه داد:در این نامه اسامی افرادی آورده شده با این عنوان که فتنهگر و یا از سران هستند که درست است و بارها نیز از سوی قوه قضائیه جرم این افراد مطرح شده و دهها نفر نیز در این زمینه دستگیر و برای آنها حکم صادر شده است که از آن طرف هم قوه قضائیه در این زمینه تحت فشار است.
وی ادامه داد: در این نامه آورده شده که قوه قضائیه با این افراد برخورد نکرده و به صورت ضمنی گفته شده که با آنها همراهی می کند.
در برخورد با افرادی که در مظان اتهام هستند تفاوتی قایل نمیشویم
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قدیانی در نامه خود آورده که من کارمند نظام نیستم که دست و پای من را ببندد و ملتزم به قانون اساسی نیز نیستم و قانون اساسی من وصیتنامه پدرم است، گفت: آیا این صحیح است و بصیرت است که افرادی را تشویق کنیم تا خلاف قانون دست به اقداماتی بزنند. چرا باید برای رسیدگی به پرونده کسی که در مظان یک اتهام است فضاسازی کرده و علیه قوه قضائیه اقدام کنیم که در این صورت دستگاه قضائی دیگر قدرت رسیدگی نه به این پرونده بلکه به موارد دیگر را هم نخواهد داشت.
اژهای تاکید کرد: ما مصر به اجرای قانون هستیم و برای برخورد با افرادی که در مظان اتهام قرار میگیرند تفاوتی قایل نمیشویم.
برخورد با سودجویان که طی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال سوء استفاده هستند
وی در ارتباط با برنامههای قوه قضائیه برای افرادی که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها اختلال ایجاد کنند، تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانهها امر لازم و مهمی است که اجرای آن نیاز به همکاری همه و به طور خاص مردم دارد و تا کنون نیز مردم همکاری خوبی برای اجرای این طرح داشتهاند و امیدواریم از این به بعد نیز با همکاری مسئولان قوه مجریه، قضائیه و مردم مشکلی ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه سیستم اطلاعاتی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه آماده برخورد با افرادی سودجویی است که بخواهند در اجرای طرح هدفمندی یارانهها مشکلی ایجاد کنند، افزود: دولت و قوه قضائیه کمیسیونهای مشترکی در تهران و سایر استانها تشکیل دادهاند و هماهنگی بین دادسراها و استانداریها ایجاد شده است که اگر نیاز باشد بین قوه قضائیه و مجریه هماهنگی لازم انجام شده و برخورد مقتضی میشود.
