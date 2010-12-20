  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۵

راهکارهای اجرای آیین نامه دور کاری در وزارت علوم بررسی شد

راهکارهای اجرای آیین نامه دور کاری در وزارت علوم بررسی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تحول اداری و بهره وری وزارت علوم از بررسی راهکارهای اجرایی آیین نامه دورکاری در این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یمان کفایی مهر بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان دانشگاه مازندران با تشریح سابقه و اهمیت نظام دور کاری در سیستم های اداری دنیا گفت: در صورت تحقق این طرح 40 درصد از کارکنان دستگاه ها وظایف خود را به صورت الکترونیکی و اینترنتی در منزل یا خارج از محل کار انجام خواهند داد.

وی با تببین اهمیت این مهم خاطر نشان ساخت: به دلیل مشکلات ترافیکی و آب و هوایی در کلان شهرها و به منظور صرفه جویی در سوخت و انرژی و فضاهای اداری آیین نامه دور کاری در هیئت محترم دولت مصوب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

کفایی مهر با برشمردن اهمیت این طرح بزرگ ملی بیان کرد: ظرفیت های لازم برای اجرای آن در حوزه آموزش عالی میسر است و اولویت اجرای این طرح را خانم ها، معلولان، جانبازان و مشاغلی که ارباب رجوع حضوری ندارند تشکیل می دهند و کاهش هزینه های اجرایی و افزایش در انجام خدمات را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

صادق صالحی، معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران نیز با استقبال از این طرح به تجربه کشورهای توسعه یافته اشاره نمود و تأکید کرد: آموزش عالی می تواند بستر مناسبی برای ملی شدن این طرح باشد.

وی گفت: در صورت استفاده بهینه از محیط وب و اتوماسیون اداری می توانیم به شدت هزینه ها را کاهش داده و بسیاری از فرآیندهای اجرایی را حذف کنیم.

کد مطلب 1213924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها