راهکارهای اجرای آیین نامه دور کاری در وزارت علوم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یمان کفایی مهر بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان دانشگاه مازندران با تشریح سابقه و اهمیت نظام دور کاری در سیستم های اداری دنیا گفت: در صورت تحقق این طرح 40 درصد از کارکنان دستگاه ها وظایف خود را به صورت الکترونیکی و اینترنتی در منزل یا خارج از محل کار انجام خواهند داد.

وی با تببین اهمیت این مهم خاطر نشان ساخت: به دلیل مشکلات ترافیکی و آب و هوایی در کلان شهرها و به منظور صرفه جویی در سوخت و انرژی و فضاهای اداری آیین نامه دور کاری در هیئت محترم دولت مصوب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

کفایی مهر با برشمردن اهمیت این طرح بزرگ ملی بیان کرد: ظرفیت های لازم برای اجرای آن در حوزه آموزش عالی میسر است و اولویت اجرای این طرح را خانم ها، معلولان، جانبازان و مشاغلی که ارباب رجوع حضوری ندارند تشکیل می دهند و کاهش هزینه های اجرایی و افزایش در انجام خدمات را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

صادق صالحی، معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران نیز با استقبال از این طرح به تجربه کشورهای توسعه یافته اشاره نمود و تأکید کرد: آموزش عالی می تواند بستر مناسبی برای ملی شدن این طرح باشد.

وی گفت: در صورت استفاده بهینه از محیط وب و اتوماسیون اداری می توانیم به شدت هزینه ها را کاهش داده و بسیاری از فرآیندهای اجرایی را حذف کنیم.