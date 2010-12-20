واکنش استقلال به محکومیت یک میلیون دلاری/ دادگاهی تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با عقد قراردادی با شرکت آلفا متعهد شده بودند با سفر به آمریکا و کانادا دیدارهایی را در این دو کشور برگزار کنند که البته پس از گذشت سالها از این قرارداد مشکل این دو باشگاه هنوز پابرجاست و شرکت مذکور نیز از طریق دادگاه بین المللی ورزش پیگیری شکایتش است.

طی توافق شرکت آلفا با باشگاه پرسپولیس، این باشگاه درسال 2004 پذیرفته بوده دربازیهایی که تحت مدیریت این شرکت در کشور کانادا و یا آمریکا انجام می‏شود، شرکت کند. براساس برنامه ‏ریزی شرکت آلفا، باشگاه پرسپولیس پذیرفته بوده درآگوست سال 2005 در شهر تورنتو به مصاف تیم سانتوس برزیل برود و درشهر برنوبی در برابر نکساکو مکزیک صف آرایی کند.

شرکت آلفا نیز برای این بازی‏ها برنامه‏ریزی می‏کند اما در نهایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد نمی تواند دراین بازی‏ها شرکت کند. به همین دلیل این شرکت کانادایی در شکایتی به دادگاه بین المللی ورزش( CAS ) خواستار گرفتن خسارت خود از باشگاه پرسپولیس شد. پس از اعلام این شکایت به باشگاه پرسپولیس، مسئولان باشگاه رایزنی ها را با این شرکت آغاز کردند و به توافق رسیدند تا تابستان سال گذشته راهی این کشور شوند اما این بار هم این وعده عملی نشد تا شرکت مذبور بازهم به دادگاه بین المللی ورزش متوسل شود.

این دادگاه نیز در رای مجدد خود اعلام کرد در صورتیکه مسئولان باشگاه پرسپولیس نتوانند رضایت شرکت کانادایی را جلب کنند باید مبلغ یک میلیون دلار به عنوان خسارت به این شرکت پرداخت کنند. باشگاه پرسپولیس در آخرین ملاقاتی که با نماینده این شرکت داشت متعهد شده بود که تابستان سالجاری به تعهدش عمل کند که این اتفاق نیفتاد.

اما این پرونده برای باشگاه استقلال هم دردسرساز شده است و شرکت آلفا ادعای دریافت غرامت یک میلیون دلاری از باشگاه استقلال را دارد. این شرکت همچنان پیگیری پرونده اش در دادگاه بین المللی ورزش اشت. با این حال هنوز خبر قطعی محکومیت باشگاه استقلال به پرداخت یک میلیون دلار تایید نشده و به گفته مدیر روابط عمومی این باشگاه قرار است دادگاه رسیدگی به این پرونده روز 13 بهمن ماه سالجاری برگزار شود.

محمدسررشته داری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد خبر محکومیت باشگاه استقلال به پرداخت غرامت یک میلیون دلاری گفت: انتشار این اخبار یک شیطنت است که منتشر کنندگان قصد برهم زدن آرامش استقلال را دارند. هنوز دادگاهی در این مورد تشکیل نشده است که بخواهد رای بدهد.

وی ادامه داد: قرار است باشگاه استقلال مدارک و مستندات خود را برای دادگاه روز 13 بهمن ماه آماده و ارائه کند و سپس در این دادگاه به این پرونده رسیدگی شود. ضمن اینکه دادگاه بهمن ماه آخرین دادگاه نیست و رای نهایی نیز در آن صادر نخواهد شد.