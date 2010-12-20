طرح عارضه یابی صنایع غذایی در فارس به کندی پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عباس عباسی با بیان اینکه طرح عارضه یابی واستقرار چرخه بهره وری در واحدهای صنایع غذایی و خدمات وابسته در استان فارس، تحت حمایت فنی و مالی وزارت کار و امور اجتماعی در حال اجراست، افزود: اعتبار این طرح از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تامین و قرارداد اجرای آن با شرکت نوسازی صنایع ایران منعقد شده است.

وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی لیست 240 واحد از واحدهای صنایع غذایی استان فارس برای انتخاب 120 واحد به منظور شرکت در طرح عارضه یابی صنایع غذایی به همراه اسامی تعدادی از شرکتهای مشاور در این زمینه انتخاب و به شرکت نوسازی صنایع ایران معرفی شدند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی فارس تصریح کرد: به رغم فعالیتهای انجام شده جهت بهتر و سریعتر اجرایی شدن این طرح از طرف مشاوران و شرکت نوسازی صنایع ایران اعلام شد که اجرای آن با مشکلاتی مواجه شده و به کندی پیش می رود.

وی از جمله این معضلات را کوچک بودن واحدهای صنایع غذایی در فارس عنوان کرد و افزود: بیشتر واحدهای صنایع غذایی استان جزو واحدهای کوچک و فصلی هستند و پرسنل شاغل در آنها کمتر از 20 نفر است در حالی که در دستورالعمل اجرایی طرح، واحدهای صنعتی دارای 50 نفر و بیشتر مشمول دانسته شده است.

عباسی در خصوص دیگر مشکلاتی که باعث کندی در اجرای طرح عارضه یابی و استقرار چرخه بهره وری در صنایع غذایی شده، گفت: تعداد مشاورهای استان برای اجرای طرح اندک بوده ضمن اینکه به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی مدیران صنایع غذایی از اجرای طرح استقبال خوبی نشان نمی دهند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی فارس اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای طرح، از همه دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع خواستاریم که در امر اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب واحدهای صنعتی و شرکتهای مشاوره ای جهت شرکت در این طرح، همکاری لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: ما نیز از همه واحدهای صنایع غذایی استان و شرکتهای مشاوره ای در این زمینه تقاضا داریم در اجرای این طرح مهم استان را یاری کنند در غیراین صورت از مشاوره های ملی استفاده خواهد شد.