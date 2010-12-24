عباس یوسفی از محققان این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، عایق های اسفنجی را عایقهایی برای جلوگیری از نفوذ سرما، گرما، حرارت، صدا و رطوبت دانست و افزود: استفاده از مواد معدنی به عنوان مواد اولیه در تولید این عایقها از مهمترین ویژگی عایق های اسفنجی است. مواد معدنی به گونه ای در تولید این عایق ها استفاده شد که امکان نفوذ گاز و مایعات از آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه از این عایق ها می توان در عایق بندی لوله های انتقال نفت و گاز استفاده کرد اظهار داشت: از این عایق ها به ویژه می توان در لوله های انتقال نفت که از زیر دریا عبور می کنند، بهره گرفت چرا که این عایق ها با جلوگیری از اکسیداسیون (زنگ زدگی) سطح فلزات باعث افزایش عمر مفید لوله های انتقال در زیر دریا می شود.

این محقق با اشاره به رطوبت 80 درصدی خاک یادآور شد: این عایق ها در برابر رطوبت مقاوم هستند از این رو لوله های انتقالی که با استفاده از این عایق ها از زیر زمین عبور می کنند از پایداری بالایی برخوردار هستند.

یوسفی با تاکید بر این عایق های نانو اسفنجی تا دمای 480 درجه سانتیگراد مقاوم هستند ادامه داد: این نانو اسفنج ها نه تنها قابل اشتعال نیستند بلکه به عنوان مانعی در برابر آتش عمل می کند و از گسترش آتش جلوگیری می کنند.

وی با اشاره به کاربردهای این نانو اسفنج ها خاطرنشان کرد: نانو اسفنج های تولید شده در منازل می تواند به عنوان عایق صدا، کاهش اتلاف انرژی مورد استفاده قرار گیرد و در صنایع با بهره گیری از آن در سقف و دیوارها می توان از ویژگی هایی آن چون انتقال حرارت، ضد رطوبت و ضد حریق بهره مند شد.