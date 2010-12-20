ضرورت افزایش ضریب پوشش تحصیلی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمودزاده بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: برنامههای اساسی این سازمان در چهار حوزه از طرف مجموعه آموزش و پرورش با جدیت دنبال میشود که یکی از این برنامهها افزایش پوشش تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی است.
وی توجه به ارتقای کیفیت آموزشی را خاطر نشان کرد و افزود: در این زمینه با در نظر گرفتن رتبه استان در کنکور سراسری به ارتقای این بخش توجه داریم و برای ارتقای شاخصهای کیفی هم اکنون 40 برنامه و بسته آموزشی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزایش پوشش تحصیلی را برای جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی موثر دانست و اضافه کرد: اعتقاد داریم ترک تحصیل دانش آموزان و نیز محرومیت آنان از تحصیل، زمینه معضلات و مشکلات متعددی را فراهم میآورد.
وی دومین برنامه محوری نظام تعلیم و تربیت استان را برنامههای پرورشی با رویکرد تعمیق تربیت دینی و قرآنی عنوان کرد و ابراز داشت: این برنامه نیز در راستای رفع مهجوریت از چهره قرآن و احیا نظام پرورشی و مهندسی فرهنگی محقق می شود.
محمودزاده تصریح کرد: تلاش می کنیم در این حوزه شاخصهای تربیتی و پرورشی را بهبود بخشیده و زمینه یک تحول جدی را در بین دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور فراهم آوریم.
وی همچنین ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی و مقاومسازی مدارس را از برنامه های سوم این مجموعه برشمرد و متذکر شد: میانگین استان در این زمنیه از میانگین کشوری پایین بوده و باید با توسعه متوازن در این بخش به اهداف تعیین شده دست یابیم.
این مسئول با بیان اینکه اولویت چهارم آموزش و پرورش استان سازماندهی منابع انسانی و توزیع آن براساس ضریب محرومیت مناطق است، تاکید کرد: هم اکنون اجرای طرح سرشماری نیروی انسانی در آموزش و پرورش ضروری و غیرقابل انکار است.
وی به مصوبات شورای آموزش و پرورش به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری اشاره کرد و افزود: این شورا میتواند با مصوبات و تصمیمات خود زمینه ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت را فراهم آورد.
محمودزاده افزود: برگزاری این جلسات و مصوبات آن به عنوان نتیجه هماندیشی و تعامل در چنین مجموعه کارآمدی است و وزارت آموزش و پرورش با توجه به تمرکز اعتبارات و تخصیص منابع در سایه تعامل و هماندیشی همه دستگاهها میتواند به حرکت سازنده خود ادامه دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان عنصر معلم به عنوان محور توسعه و تحول و عنصر دانشآموز به عنوان عامل توسعه را دو عنصر اساسی مجموعه تعلیم و تربیت دانست و خاطر نشان کرد: باید با بهرهگیری از این ظرفیت به هویت اصیل و اساسی دینی و اسلامی خود دست یابیم.
وی در پایان با اشاره به ابلاغ اعتبار رسمی از محل مصوبات دور سوم سفر، از نوسازی و تجهیز مدارس استان خواست تا نسبت به تامین اعتبار لازم برای خرید بخاری استاندارد اقدام کند و به جای بخاریهای غیر استاندارد که در سالهای گذشته مورد استفاده قرار میگرفت بخاریهای استاندارد جایگزین آنها شود.
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