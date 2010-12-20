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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

12 انجمن علمی در دانشگاه آزاد ساری فعال است

12 انجمن علمی در دانشگاه آزاد ساری فعال است

ساری - خبرگزاری مهر: 12 انجمن علمی در حال حاضر در دانشگاه آزاد ساری فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دانشگاه آزاد اسلامی ساری ۱۲ انجمن علمی مصوب با عناوین مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی، زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، پرستاری و مامایی، معماری ،فقه و علوم قضائی، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی و ریاضی فعالیت می کنند.

از سوی کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با اجرای چندین برنامه علمی از سوی انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی ساری موافقت شد.

مهرداد محمدی مسئول دفتر انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی در این باره گفت: برگزاری مسابقه علمی اسکیس، برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان انجمن معماری و برگزاری دوره آموزشی کانسپت در معماری از جمله برنامه های جدید انجمن علمی معماری است که به تایید کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است .
 
وی تاکید کرد: کلیه برنامه ها و همایش های مذکور در سال تحصیلی جاری اجرا خواهد شد.
کد مطلب 1213936

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