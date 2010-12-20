توسعه پدیده بیابان در فارس نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی در مراسم معرفی رئیس جدید اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بوانات گفت: از میزان 12.2 میلیون هکتار مساحت استان فارس 2.2 میلیون هکتار آن جنگل است که پتانسیل عظیمی در این عرصه نهفته و می تواند نقش مهمی در حفاظت‌ آب، خاک وگیاه ایفا کند.

وی افزود: اگر شعار"منابع طبیعی، ‌بسترحیات وتوسعه پایدار" نهادینه شود آنگاه متوجه خواهیم شد که هیچ توسعه ای بدون توجه به زیرساختهای منابع طبیعی با موفقیت همراه نخواهد بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس یادآورشد: امروز موضوع ریزگردها به یک بحران زیست محیطی تبدیل شده به گونه ای که خشکسالیهای اخیر زندگی روزمره مردم را با مشکلات عدیده مواجه وتوسعه بیابان با رخنمونهای بیابانی در سطحی معادل 700 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی را شاهد هستیم.

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر زادآوری در جنگلهای ایران، ‌تورانی کاهش داشته و هم سن بودن درختان زنگ خطر را در این عرصه به صدا درآورده است.

وی با توجه به کاهش شدید منابع آبی،‌ متوقف کردن واگذاری اراضی به صورت سنتی در حوزه کشاورزی را پیشنهاد داد و خواستار تصویب موضوع در شورای کشاورزی شد.

غلامی افزود: اثرات تغییر اقلیم به صورت خزنده و آرام زندگی طبیعی مردم را با مشکل و بحران مواجه می سازد و برای مقابله با این معضل لازم است مصوباتی در حوزه مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری و بیابان زدایی داشته باشیم.

وی به اجرای طرحهای آبخیزداری در روستای هود از توابع شهرستان لار که موجب بالا آمدن سطح آب چاهها به میزان 50 متر و کاهش شوری آب منطقه شده، اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح در گربایگان فسا نیز موجب افزایش منابع آبهای زیرزمینی و مشاهده رونق در زندگی و کسب و کار مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اظهار داشت: برای ساخت چهار سد آبخیزداری که مطالعات آن به اتمام رسیده، اعتبار لازم در نظر گرفته شده و با اجرای آن در سال آینده، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب مناطق سیمکان،‌ بجدانه و...عملی می شود.

در این جلسه نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید، مهاجرت مردم بوانات را یکی از مهمترین مشکلات شهرستان برشمرد وگفت: این شهرستان یکی از محرومترین شهرستانهای فارس محسوب می شود که به علت خشکسالیهای اخیر واز دست رفتن سرمایه های مردم،‌ بیشترین نرخ مهاجرت را به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام داود محمدجانی افزود: با توجه به حضور کم رنگ صنعت در منطقه و برای جلوگیری از مهاجرت مردم و ایجاد فرصتهای شغلی باید طرحهای صنعتی را با توجه به زیرساختهای منابع طبیعی که توسعه پایدار را به همراه دارد،‌ به جای طرحهای کشاورزی درشهرستان به مرحله اجرا گذاشت که در این رابطه بهره برداری از معادن موجود موجب پیشرفت منطقه خواهد شد.