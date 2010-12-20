دستگاه قضایی فارس برای هدفمندی یارانه ها آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد سیاوش پور در سی و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را گامی موثر در فقر زدایی و گسترش عدالت اجتماعی دانست و گفت: دو تن از قضات برجسته استان با صدور ابلاغ از سوی ریاست قوه قضائیه عضو ستاد هدفمندسازی یارانه های استان شده و دستگاه قضایی برای حمایت از این طرح آمادگی کامل دارد.

وی در ادامه سخنان خود به تعامل خوب اصناف برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد و گفت: مردم در به ثمر رسیدن نهال انقلاب اسلامی همواره نقش کلیدی بر عهده داشته اند و این نقش را در همه عرصه ها با اثبات رسانده اند.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: در حال حاضر کشور در مرحله جدید قرار گرفته که می طلبد اقشار مختلف جامعه بار دیگر همدلی و همکاری خود را با نظام و خادمین خود نشان دهند چراکه مسائل و مشکلات جامعه امروز در مقایسه با گذشته تغییرکرده و این مسئله می طلبد که نوع راهکارها و راه حل مسائل نیز به همین نسبت تغییر کند.

وی تحقق این امر را تنها با همکاری و همدلی مردم با مسئولان میسر دانست و با اشاره به فرهنگ صرفه جویی تصریح کرد: همانگونه که دین مبین اسلام صرفه جویی و اعتدال را توصیه کرده، مردم باید با مدیریت هزینه ها این مهم که از سفارشات دین است را رعایت کنند.

سیاوش پور از مردم خواست در اجرای این طرح با مسئولین نظام همکاری کرده تا فواید و عایدات این طرح عظیم اقتصادی که زمینه ساز پیشرفت و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه است در آینده نه چندان دور نمایان شود.