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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

جام ملت‌های آسیا - قطر/

تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه‌های الریان و قطر اسپورت به میدان می‌رود

تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه‌های الریان و قطر اسپورت به میدان می‌رود

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای جام ملت های آسیا در دو ورزشگاه الریان و قطر اسپورت به حریفان خود روبرو خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا از ساعت 19:45 دقیقه روز 21 دی ماه در ورزشگاه الریان قطر به مصاف تیم ملی عراق خواهد رفت.

تیم کشورمان دردومین دیدار خود که ساعت 16:45 دقیقه روز 25 دی ماه برگزار خواهد شد در ورزشگاه قطراسپورت دوحه به مصاف کره شمالی می رود. در بازی سوم ایران و امارات ساعت 16:45 روز 29 دی در ورزشگاه قطراسپورت به مصاف هم خواهند رفت.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه تا 9 بهمن ماه سالجاری به میزبانی قطر برگزار می شود که تیم ملی فوتبال ایران درگروه چهارم این دوره از بازیها با تیم های ملی عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است.

کد مطلب 1213940

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