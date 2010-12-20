به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در پنجمین نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا بستر قوانین برای مقابله با ناامنی و شرارت فراهم است گفت: این را قبول داریم که در برخی از موارد قوانین کامل و شفاف نیست زیرا برخی از وسایلی که امروز پیدا شده از قبل نبوده و برخی از ابزارهای جرم استفاده چند منظوره دارند و شناخته شده نیستند ولی آنچه مهم است اینکه قبل از اصلاح قانون نیاز به اجرای صحیح قانون است.

وی افزود: اگر با قوانین موجود دستگاه‌ها با هم هماهنگ باشند تاثیر بهتری را خواهیم دید.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: لایحه‌ای با عنوان جرایم سازمان یافته به کمیسیون حقوقی ارجاع شده زیرا تا کنون عنوان جرایم سازمان یافته یا قانونی در این مورد نداشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا حمل چاقو و یا استفاده از چاقو در یک جمع جرم است، گفت: اگر کسانی در یک شهر یا جمعی موجب رعب و وحشت شوند و از سلاح سرد و گرم استفاده کنند و مردم را بترسانند محارب یا مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکمشان اعدام است و اگر چاقو داشته باشند و موجب ترس و وحشت نشوند مجازات دارد ولی اینکه بگوییم حمل چاقو جرم است صحیح نیست. چون از چاقو استفاده‌های مختلفی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست کارچاق‌کن‌ها را که با سوءاستفاده از اسامی جعلی و ارتباط با مسئولین اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند معرفی کنند.

وی افزود: در یک مورد فردی خود را پسر رئیس سازمان بازرسی کل کشور معرفی و در چند مورد هم اقدام به اخاذی کرده بود که اخیراً در اصفهان شناسایی و دستگیر شده است.

محسنی اژه‌ای در مورد اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد گفت: وی اعتصاب غذا کرده بود که پس از مدتی این اعتصاب را شکست ولی خبر ندارم که آیا دوباره اعتصاب کرده‌ است. با این حال براساس قوانین زندان اگر زندانی دچار بیماری شد در خود زندان مداوا و در صورت حاد بودن حالش به خارج از زندان منتقل شود.