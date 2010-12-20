برخورد با افزایش قیمت خودسرانه کرایه ها در میناب

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود قانعی فر عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی در مورد حمل و نقل در شهرستان میناب که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، بیان داشت: اگر افرادی به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرایه کرده و از جابجایی مسافر ممانعت کنند با شدیدترین برخوردها از سوی مراجع ذیصلاح روبرو می شوند و تا زمان اعلام رسمی ستاد هدفمندی یارانه ها هیچگونه افزایش قیمتی در کرایه ها نداریم.

قانعی فرد با تاکید بر اینکه در حال حاضرهیچگونه افزایش قیمتی در کرایه ها صورت نمی گیرد، اظهار داشت: در صورت افزایش قیمت احتمالی کرایه ها نیز در تمام نقاط شهرستان این آمادگی وجود دارد تا خدمات رسانی به همشهریان با همان نرخ قبلی کرایه ها توسط ناوگان عمومی به صورت ویژه انجام شود.

وی افزود: جای هیچگونه نگرانی در خصوص تامین ناوگان حمل و نقل وجود ندارد و تمهیدات لازم در صورت بروز هرگونه مشکلات در نظر گرفته شده است.

فرماندار میناب بیان داشت: اگر ناوگان عمومی حمل و نقل شهرستان هم توانایی خدمات رسانی مناسب را نداشته باشد این آمادگی از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان وجود دارد که با تخصیص مینی بوسها و اتوبوسهای جهت حمل مسافر به شهرستان میناب در مسیرهای مشخص شده به جابجایی مسافران اقدام کنند.

وی با تشکر از همراهی مردم خوب و ولایتمدار شهرستان میناب در اجرایی شدن طرح عظیم هدفمندی یارانه ها باری دیگر با بیان اینکه این طرح تنها با همکاری خود مردم با موفقیت روبرو خواهد بود از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف و افزایش قیمتی با گزارش به مراجعی که از قبل مشخص شده اند مانع ایجاد اختلال و بروز مشکل در این طرح باشند و خدمتگزاران خود را در اجرای این طرح یاری کنند.