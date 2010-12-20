به گزارش خبرنگار مهر، شیث رضایی که پس از نشست کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس با حبیب کاشانی که در غیاب علی دایی برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه از اینکه تیم باخت ناراحتیم، متاسفانه این شکست منجر به استعفای علی دایی شد. بازیکنان از دیروز(شنبه) تا به حال همه ناراحت هستند و بخشی از آنها هم پس از بازی گریه کردند.

وی افزود: با این شکست‌ها و ناکامی‌‎ها دیگر چیزی برای گفتن نداریم و بحثی هم وجود ندارد، مقصر همه ناکامی‌ها ما هستیم. تیم 5 بازی شکست خورده است و همه ما در این شکست‌ها سهیم هستیم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد استعفای علی دایی هم اظهار داشت: علی دایی تمام تلاشش را انجام داد اما نتوانست تیم را از بحران خارج کند، به همین دلیل تصمیم گرفت از پرسپولیس جدا شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: من 3 بازی با تیم نبودم اما همیشه دلم با پرسپولیس بود. کما اینکه در گذشته هم دلم با پرسپولیس بوده و خواهد ماند، چه این تیم ببرد و چه ببازد.

رضایی در مقام دفاع از بازیکنان پرسپولیس تصریح کرد: همه بازیکنان که امروز در پرسپولیس هستند، روزی ستاره‌های دیگر تیم‌ها بوده‌اند. پرسپولیس تیم بزرگی است و ماندن در آن بستگی به عملکرد بازیکن در فصلی دارد که برای این تیم بازی کرده اند، به همین دلیل هیچ بازیکنی بد بازی نکرده زیرا همه تلاش می‌کنند که در پرسپولیس بمانند.

وی پرسپولیس را تیم بزرگی دانست و افزود: همه می‌خواهیم به موفقیت تیم کمک کرده و با افتخار در آن بازی می‌کنیم اما گاهی تیم وارد بحران می‌شود که آن هم طبیعی است.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه به هواداران پرسپولیس وعده داد این تیم با تلاش بازیکنان از بحران خارج خواهد شد و تاکید کرد: شرمنده هواداران هستیم، باور کنید هیچکس از شکسته های پرسپولیس خوشحال نیست و همه می‌خواهند تیم از این وضعیت خارج شود.

وی اضافه کرد: باور کنید در نیم فصل پیشنهادهای خوب چند صد میلیونی را برای ماندن در پرسپولیس رد کردم. تمام فکر و ذکرم پرسپولیس است و به دنبال راهی هستم که پرسپولیس از این شرایط نجات پیدا کند.

"همه به پرسپولیس می‌آیند و می‌روند. شیث رضایی هم امروز در این تیم بازی کنند و فردای جای خود را به دیگران و تنها پرسپولیس است که همیشه می‌ماند" رضایی با اشاره به این مسئله خاطرنشان کرد: پیراهن پرسپولیس با ارزش است، نمی دانم کدام بازیکن است که دوست ندارد این تیم موفق باشد. به همین ماه محرم قسم، به امام علی(ع) قسم، هیچکدام از بازیکنان نمی‌خواهند پرسپولیس موفق نباشد و کم کاری نمی‌کنند.

وی در این خصوص تاکید کرد: شاید عملکرد بازیکنان در زمین خوب نباشد اما به خدا کسی کم کاری نمی‌کند، ضعفی هم اگر است به خاطر توان بازیکنان بوده و هیچ کم کاری وجود ندارد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به هوادارانی که مدعی اند در این تیم پول جای تعصب را گرفته است، اظهار داشت: پول جای تعصب را گرفته است؟ اگر این موضوع صحت داشت، امروز در پرسپولیس نبودم و به پیشنهاداتم جواب مثبت می‌‍دادم. من از چند صد میلیون پول به خاطر پرسپولیس گذشتم، به تیم امید رفتم و یا بصورت اختصاصی تمرین کردم اما به خاطر اینکه می‌خواستم در این تیم بمانم، همه مسائل را تحمل کردم.

وی اضافه کرد: نمی دانم کدام کاپیتان است که به خاطر ماندن در تیمش حاضر به تمرین در تیم امید باشگاهش باشد اما من به خاطر آن این کار را کردم.

رضایی در خصوص اینکه چرا در بازی با صبای قم بازوبند کاپیتانی تیم را روی مچش بسته بود، گفت: ما 4 گل خورده بودیم و به خاطر این گل‌ها بسیار ناراحت بودم، به همین خاطر بازوبند را روی مچم بسته بودم. من برای بازوبند پرسپولیس احترام قائلم و می‌دانم چه قداستی دارد. خیلی سختی کشیدم تا به آن رسیدم و خوب می‌دانم قبل از من چه بزرگانی آن را می‌بستند. اینکه بازوبند روی مچم آمد به خاطر بی احترامی نبود زیرا آن را روی چشم می گذارم اما دیروز به خاطر آن شکست تلخ رویم نمی‌شد بازوبند را به روی بازویم برگردانم.

وی همچنین در پاسخ به عادل فردوسی پور که گفته بود بازوبند کاپیتانی پرسپولیس برای شیث رضایی گشاد است، تاکید کرد: نمی دانم در این مورد چه بگویم اما اینکه بازوبند سر خورده و روی مچم آمده است و از روی خجالت آن را روی بازویم نیاوردم به خاطر آن است که بازوبند برایم گشاد است. من در این خصوص اظهار نظری نمی کنم و از هواداران می خواهم در خصوص آن اظهار نظر کنند.

کاپیتان تیم پرسپولیس خطاب به هواداران اظهار داشت: مردم ما را ببخشند، باور کنید روی مان نمی شود از خانه بیرون بیاییم زیرا از روی آنها خجالت می کشیم. من قول می‌دهم به زودی با تلاش مدیران، کادرفنی و بازیکنان از این وضعیت خارج شویم.

وی اضافه کرد: پرسپولیس تیم مردم است و آنها بدانند ما برای پول بازی نمی کنیم. من و خیلی از بازیکنان دیگر به خاطر بازی در این تیم بزرگ از چند صد میلیون گذشته ایم، آنهم به خاطر عشق به این تیم. اگر غیر از این بود، به پیشنهاداتمان پاسخ مثبت می‌دادیم.

رضایی در پایان در خصوص مواردی که در نشست امروز مطرح شده است، گفت: این مسائل محرمانه است و نمی توانند آنها را بیان کنند.