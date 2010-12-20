20 پروژه سرمایه گذاری در گلستان تعریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی عصر دوشنبه درنشست این معاونت افزود: از نگاه مدیریت استانی هدف ما فقط منابع سرمایه گذاری مد نظر نیست بلکه تبادل اطلاعات و تجربیات سرمایه گذاران برای عرصه های تجاری بویژه تجربیات بین المللی در توسعه ظرفیتهای استان نقش مهم تری دارد.

وی اظهار داشت: گروهی از مدیران دستگاههای اجرایی استان به همراه 20 تن از سرمایه گذاران گلستانی به سرپرستی این معاونت ر نمایشگاه توسعه وتجارت که از تاریخ 29 آذر لغایت 2 دی ماه در کیش برگزار می شود، شرکت می کنند.

غلامی گفت: بناداریم با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای استان و وجود جاذبه های گوناگون بویژه در بخشهای کشاورزی، صنایع تکمیلی وتبدیلی و گردشگری با سرمایه گذاران داخلی وخارجی ملاقات کنیم و راههای حضور و سرمایه گذاری آنان را در استان فراهم کنیم.

وی در ادامه افزود : در این نمایشگاه و همایش بین المللی بیش از 200 سرمایه گذارخارجی حضور دارند که استان گلستان با تشکیل غرفه ای در این نمایشگاه ؛مزیتهای سرمایه گذاری در استان را به معرفی خواهد گذاشت.

خاطرنشان می شود که لحظاتی قبل جلسه هماهنگی هیئت مدیره شرکت کننده در این نمایشگاه با هدف حضور پرشور در نمایشگاه توسعه وتجارت کیش به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری گلستان برگزار شد.

