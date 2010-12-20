به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد ضمن اعلام این خبر گفت: پیش‌نویس این تفاهمنامه در ده بند از سوی وزارت ارشاد آماده شده و با نامه وزیر برای وزیر صنایع و معادن ارسال شده است.

درّی هدف از امضای این تفاهمنامه را تسهیل در گسترش و نوسازی و توسعه فعالیتهای چاپی کشور دانست و گفت: با توجه به نقش انکارناپذیر صنعت چاپ در چرخه تولید صنعتی و فرهنگی کشور پیش‌نویسی از تفاهمنامه از سوی وزارت ارشاد تنظیم شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این موضوع شاهد نظارت بیشتر و حمایتهای قانونی این وزارتخانه در بخش فرهنگ و همچنین مساعدت وزارت صنایع و معادن در نوسازی و توسعه فعالیتهای چاپی باشیم.

وی در خصوص مفاد این تفاهمنامه توضیح داد: در حال حاضر این پیش‌نویس با همکاری و همفکری تشکلها، اتحادیه‌ها و انجمنهای چاپی کشور در ده بند تنظیم شده که در آن، نحوه صدور مجوز ماشین‌آلات صنعت چاپ و فعالیت قانونمند واحدهای صنعتی با اهتمام و مساعدت همکاری بین این دو وزارتخانه پیش‌بینی شده است.

معاون امور فرهنگی با اشاره به اینکه در بخشی از این تفاهمنامه، اعمال معافیت مالیاتی و گمرکی و سود بازرگانی ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی و صحافی و بسته‌بندی بازرگانی که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کند لحاظ شده، گفت: چاپ و نشر روزنامه، نشریات اداری، کتاب، صحافی و جلد سازی اتوماتیک، چاپهای لارج فورمت، چاپ لفاف و سایر چاپهای مربوط به حوزه بسته‌بندی که قابلیت مصرف صنایع را داشته باشند، مشمول این معافیت می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور گفت: این موضوع نیز در تفاهمنامه در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای حمایت از این صنعت پیش‌بینی شده است.