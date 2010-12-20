98 درصد پروژه های سفر اول ساوجبلاغ عملیاتی شده است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ذکر این مطلب افزود: 16 مصوبه و 74 پروژه نتیجه سفر اول ریاست جمهور به کرج بود که74 میلیارد و 149 میلیارد ریال به این طرح ها اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از 98 درصد مصوبات در این شهرستان اجرایی شده است.

حدادی با بیان اینکه در سفر دوم رئیس جمهور به کرج نیز 130 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی به این بخش اختصاص پیدا کرد یاد آور شد: در این مرحله از سفر 30 پروژه تعریف شده بود که این طرح ها بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

این مسئول اضافه کرد: کمبود آب در حوزه های شرب،‌ کشاورزی و صنایع از جمله بخش های بسیار مهمی است که در سفر سوم ریاست جمهوری به منطقه پی گیری خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: این در حالیست که هم اکنون زمینی با وسعت 800 هکتار تملک و تنظیم سند شده که آماده تحویل است اما به دلیل فراهم نبودن آب رسانی در آن هنوز آماده نشده است.

وی در ادامه افزود: حق آب از سد طالقان برای شهرستان ساوجبلاغ از مصوبات سفر دوم بوده است که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

حدادی با اشاره به اینکه شهر جدید هشتگرد در ساوجبلاغ با 77 هزار واحد مسکن مهر نیز در زمینه آب بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت ها با مشکل روبه روست ابراز امیدواری کرد: این مشکل در این سفر به طور قطع پی گیری خواهد شد.

این مسئول در زمینه راه و ترابری،‌ احداث جاده جنوب ساوجبلاغ را از مهمترین مطالبات این شهرستان خواند.

فرماندار ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: این جاده از قزوین به جنوب نظرآباد و ساوجبلاغ منتهی می شود که دستاورد خوبی برای منطقه خواهد داشت.