چهارمین جشن راهنمایان گردشگری در رامسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن امسال که از ۳۰ بهمن تا دوم اسفند برگزار می شود، علاوه بر تاکید روی موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری به موضوع میراث طبیعی نیز پرداخته می شود.

برگزار کنندگان چهارمین جشن راهنمایان گردشگری ایران امسال در این برنامه خواستار ثبت جنگل های هیرکانی به عنوان اولین میراث طبیعی جهانی در فهرست یونسکو می شوند.

پیاده روی در جنگل های هیرکانی واقع در شهر رامسر، تمرکز بر اجرای برنامه های گردشگری بر مبنای رویدادها (جشنواره ها و فستیوال ها) و گردشگری غذا و نوشیدنی (food and drink)، از جمله برنامه های جانبی جشن راهنمایان گردشگری ایران به شمار می آید.

