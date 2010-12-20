پدیده های زمین شناسی قشم یک پژوهشکده تاریخ طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سیدرضا موسوی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از ردپای صدفهای نادر خلیج فارس بیان داشت: ردپای صدفهای نادر خلیج فارس در جزیره قشم ،لارک وهنگام در صخره های ساحلی گویای این مطلب است که این فسیلها مربوط به دوره سوم زمین شناسی وقدمتی طولانی دارد.

وی اظهارداشت: بر اساس شواهد تکتونیکى و رسوب‌شناسى، مى‌توان قشم را بخشى از جنوب زاگرس در نظر گرفت.

موسوی خاطرنشان کرد: شباهت ظاهرى و همچنین هماهنگى در امتداد تاقدیسهاى بزرگ جزیره قشم با تاقدیسهاى زاگرس، خود شاهدى بر این موضوع است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم افزود: تاثیر گنبد نمکى کوه نمکدان بر بخش غربى جزیره کاملا هویدا بوده و تغییرات مورفولوژیکى و تکتونیکى عمده‌اى را بر این بخش از جزیره ایجاد کرده است.

براساس شواهد ژئولوژى و سنگواره‌هاى کشف شده در سواحل ایران، آغاز زندگى در خیلج‌فارس به حدود 400هزار سال قبل بازمى‌گردد، وسایل اولیه زندگى انسان، که ساخته و پرداخته از سنگ و مربوط به دوران پس از سنگ است، در بوشهر یافت شده حتى از دوره چوب و صدف که انسان اولیه ابزار تنازع بقاى خود را از این دو وسیله مى‌ساخته از قبل از دوران سنگ، در سواحل خلیج فارس شواهد و قرائنى به جاى مانده است.

در این دوران است که انسان اولیه به آرام‌ترین آبراه ـ یعنى تنگه خوران امروزى ـ عبور مى‌کند و خود را به طبیعت غنى و امن قشم مى‌رساند که داراى شکارگاه‌هاى بکر و آب شیرین بوده است. زیستگاه‌هاى کوچک و منفرد اولیه در این جزیره به تدریج شکل گرفته و کم‌کم تبدیل به اجتماعات انسانى مى‌شود. انسان مهاجر از صیدگاه‌هاى طبیعى قشم اولین تجربه‌هاى ماهیگیرى را کسب مى‌کند.

در همین زمان ژئواستراتژى قشم به دلیل گسترده بودن جزیره و محصور بودن به‌وسیله مانع طبیعى آب، به مردمان ساکن در جزیره قشم کمک مى‌کرد که در مقابل تهاجم سایر گروه‌هاى انسانى پایدارى کنند.