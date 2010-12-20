رشد و تعالی انسان در گرو فراگیری علوم و تجارب گذشتگان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی امروز دوشنبه در همایش و کارگاه مدیریت اسناد با بیان اینکه حفظ و حراست از نسخ خطی و کتابهای تاریخی وظیفهای است که در حال حاضر توسط سازمان اسناد انجام میشود، اظهار داشت: سازمان اسناد در این خصوص مشابه با سازمان میراث فرهنگی عمل میکند.
نماینده وی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: میراث فرهنگی در حال حاضر هر خانهای را که از لحاظ قدمت به دوران گذشته بازمیگردد را ضبط میکند و بعضا درصدد مرمت و احیای آن برمیآید که گاهی این اقدامات میراث فرهنگی اضافه بر آن چیزی است که باید باشد.
وی با اشاره به اینکه هر خانهای را به صرف قدیمی بودن نباید ضبط و مرمت کرد چراکه اصولا هر قدمتی خوب نیست، تصریح کرد: نوع معماری، روحیه مذهبی، صمیمیت و به کارگیری هنرهای فاخر در بسیاری از خانههای تاریخی قابل تامل و درخور نگهداری است اما صرف هزینه برای هر خانه قدیمی از نظر عقلی معقول نیست.
آیت الله طباطبایی بیان داشت: رشد و تعالی انسان در گرو فراگیری علوم و تجارب گذشتگان و استفاده از علوم و دانشهای روز است و لازمه رسیدن به دانایی بهره گیری از علوم قدیم و جدید با صورت همزمان است.
وی ادامه داد: بدون شک استفاده از علوم گذشتگان با مراجعه به کتابها و اسناد به جای مانده از گذشتگان میسر است و این جاست که نقش و اهمیت نگهداری و حراست از اسناد با ارزش آشکار میشود.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در گذشته نویسندگان برای تدوین کتابهای خود به اصل اختصار و دربرگیری مطالب توجه ویژهای داشتند ولی متاسفانه درحال حاضر قلم فرسایی و لفاظی مشخصه کتابهای معاصر است و گاهی با خواندن چند صفحه از یک کتاب مطلبی دستگیر خواننده نمیشود.
وی تاکید کرد: سازمان ملی اسناد و کتابخانه ها باید با اعلام فراخوان در استانهای مختلف افراد را برای آوردن اسناد تاریخی، اسلامی و علمی با ارزش خود که در خانه نگهداری میکنند، تشویق کرده و کتابهای خوب را شناسایی و جمعآوری و به صاحبان آنها هدایایی را اهدا کنند.
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