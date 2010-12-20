رشد و تعالی انسان در گرو فراگیری علوم و تجارب گذشتگان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی امروز دوشنبه در همایش و کارگاه مدیریت اسناد با بیان اینکه حفظ و حراست از نسخ خطی و کتابهای تاریخی وظیفه‌ای است که در حال حاضر توسط سازمان اسناد انجام می‌شود، اظهار داشت: سازمان اسناد در این خصوص مشابه با سازمان میراث فرهنگی عمل می‌کند .

نماینده وی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: میراث فرهنگی در حال حاضر هر خانه‌ای را که از لحاظ قدمت به دوران گذشته باز‌می‌گردد را ضبط می‌کند و بعضا درصدد مرمت و احیای آن برمی‌آید که گاهی این اقدامات میراث فرهنگی اضافه بر آن چیزی است که باید باشد .

وی با اشاره به اینکه هر خانه‌ای را به صرف قدیمی بودن نباید ضبط و مرمت کرد چراکه اصولا هر قدمتی خوب نیست، تصریح کرد: نوع معماری، روحیه مذهبی، صمیمیت و به کارگیری هنرهای فاخر در بسیاری از خانه‌های تاریخی قابل تامل و درخور نگهداری است اما صرف هزینه برای هر خانه قدیمی از نظر عقلی معقول نیست .

آیت الله طباطبایی بیان داشت: رشد و تعالی انسان در گرو فراگیری علوم و تجارب گذشتگان و استفاده از علوم و دانشهای روز است و لازمه رسیدن به دانایی بهره گیری از علوم قدیم و جدید با صورت همزمان است .

وی ادامه داد: بدون شک استفاده از علوم گذشتگان با مراجعه به کتابها و اسناد به جای مانده از گذشتگان میسر است و این جاست که نقش و اهمیت نگهداری و حراست از اسناد با ارزش آشکار می‌شود .

امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در گذشته نویسندگان برای تدوین کتابهای خود به اصل اختصار و دربرگیری مطالب توجه ویژه‌ای داشتند ولی متاسفانه درحال حاضر قلم فرسایی و لفاظی مشخصه کتابهای معاصر است و گاهی با خواندن چند صفحه از یک کتاب مطلبی دستگیر خواننده نمی‌شود .