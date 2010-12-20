اختلافات داخلی مانع تشکیل دولت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار بود امروز دوشنبه کابینه جدید عراق معرفی شود، اما به یکباره اعلام شد که تشکیل دولت جدید تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است.

این در حالی است که عراق پس از انتخابات پارلمانی ماه مارس تا کنون در یک جو نامشخص سیاسی به سر می برد، زیرا رایزنیهای انجام شده از سوی احزاب مختلف برای تشکیل دولت در این کشور راه به جایی نبرده است.

بر اساس این گزارش، آخرین مهلت تعیین شده برای معرفی دولت پایان هفته جاری است و این در حالی است که وجود اختلاف های سیاسی سبب شده تا تردیدهای زیادی درباره تشکیل دولت تا این تاریخ وجود داشته باشد.

این در حالی است که روز شنبه یک عضو ائتلاف اتحاد ملی عراق با اشاره به اینکه تمام پستهای وزارتی در عراق به جز وزارتخانه های امنیتی توزیع شده، بر این مسئله تاکید کرد که 90 درصد از راه تشکیل دولت جدید عراق طی شده است.

"حسین الصافی" از اعضای ائتلاف اتحاد ملی اظهار داشت : تمام پستهای وزارتی هم اکنون میان جریانهای سیاسی توزیع شده و تنها وزارتخانه های امنیتی باقی مانده است که آنها نیز به شخصیت های مستقل واگذار می شود.

خاطرنشان می شود "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در روز 25 نوامبر گذشته نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق از مهلت سی روزه برای معرفی هیئت وزیران یک هفته باقی مانده است. البته با طی روند کنونی پیش بینی می شود دولت عراق پیش از موعد تعیین شده در قانون اساسی تشکیل شود که امری مثبت تلقی می شود