به گزارش خبرنگار مهر، پخش این فیلم برعهده موسسه فرهنگی هنری هنر هشتم است و با برنامه ریزی‌های انجام شده تا دو هفته دیگر وارد بازار می‌شود. این فیلم در توزیع اول با تیراژ 150 هزار نسخه وارد بازار خواهد شد.

در خلاصه داستان "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" آمده است: سیامک 40 ساله و راننده مینی‌بوس است و در پی ماجراهایی تصمیم می‌گیرد در فرصتی چند روزه کارهایی را که همیشه حسرتشان را داشته انجام دهد و روز تولدش از این دنیا برود.

در این فیلم نگار جواهریان، علیرضا آقاخانی، رامین راستاد و... بازی می‌کنند. از دیگر عوامل تولید فیلم می‌توان به نویسنده: بهنام بهزادی بروجنی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: یداللّه نجفی، مدیر هنری: منصوره یزدانجو، طراح و مجری گریم: کورش علیزاده طاری، مجری طرح و مدیر تولید: اسماعیل میهن‌دوست، مشاور کارگردان: رضا میرکریمی و تهیه‌کننده: بهروز هاشمیان با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشاره کرد.

فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" در جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت بهترین فیلم اول، در جشن انجمن منتقدان نامزد جایزه بهترین فیلمنامه و در جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک نامزد بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شده و در جشنواره‌های شیکاگو، موزه هنرهای زیبای بوستن، مکزیکوسیتی و اوبین فرانسه به نمایش درآمده است.