1400 نفر در مسابقات سراسری قران و عترت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسئول کانون قرآن و عترت برادران دانشگاه آزاد علی آباد کتول عصر دوشنبه در نشست این واحد افزود: هدف از برگزاری این مسابقات را تمسک به ثقلین ، تلاش در پیشبرد اسلامی کردن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بصیرت افزایی دانشگاهیان با تمسک به قرآن و عترت نبوی بوده است.

سید محمدرضا حسینی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از هزار و 400 نفر در رشته های تفسیر قرآن، زندگانی 14 معصوم، حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره، نماز، ترجمه قرآن به زبان انگلیسی رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: احکام برادران، احکام خواهران، زندگانی پیامبر اکرم (ص)، ترجمه فارسی قرآن کریم و آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه از دیگر رشته ها بود.

حسینی بیان داشت: تعداد شرکت کندگان نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

گفتنی است در این سری از مسابقات به نفرات برگزیده اول تا پنجم هر یک از رشته های کتبی در سطح واحد هدایای نقدی و نفرات اول تا سوم کشوری هدایای نفیس از جمله سکه بهار آزادی اهدا می شود.