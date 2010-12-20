پلیس کرمانشاه سه انبار مواد غذایی احتکار شده را کشف و ضبط کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سرهنگ حبیب الله جهانفر بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص احتکار مواد غذایی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به منظور جلوگیری از تحرکات عناصر فرصت طلب و عدم ایجاد اخلال در شبکه توزیع کالا و ارزاق عمومی، کلیه کارکنان با شدت بیشتری صنوف را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: این واحد با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، بازرسی از سه انبار که مواد غذایی مردم را احتکار کرده بودند، در دستور کار قرار گرفت .

جهانفر ادامه داد: در این راستا اکیپی از کارکنان اداره نظارت بر اماکن عمومی پس از اطمینان از وجود کالاهای محتکر شده نسبت به بازرسی از انبارها اقدام کردند که درجریان بازرسی از این انبارها، 95 تن برنج خارجی، هفت تن و 100 کیلو گرم روغن، 100 تن قندو شکر، 425 کیلو گرم چای، بیش از هزار کارتن انواع مواد شوینده و بهداشتی و سایر اقلام دیگر کشف و ضبط شد.

وی افزود: احتکار به صورت مخفیانه و با تعبیه درب کوچکی در انتهای واحد صنفی جهت ورود به انبار اصلی به صورت کاملا استتار شده انجام گرفته بود.

جهانفر تصریح کرد: مالکین انبار هیچگونه مدارک و مستندات قانونی ارائه نکرده و برابر قانون و ضوابط اقدام به احتکار مواد غذایی نموده بودند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مالکین انبار جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند .