187 کیلو ماهی قاچاق در بندرگز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرگرد محمد علیفر عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این شهرستان افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طی عملیات تعقیب و گریز خودرو پژو 405، 187 کیلو ماهی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بندرگز حین کنترل خودروهای ورودی به این شهر به یک دستگاه پژو 405 که به محض مشاهده مأموران به سرعت از محل متواری شد مشکوک شده و به تعقیب آن پرداختند.

وی افزود: طی این عملیات تعقیب و گریز سرانجام خودروی مورد نظر در شهر "کردکوی" متوقف و پس از بازرسی از آن 62 کیلو ماهی اوزون برون و 125 کیلو ماهی سفید که بصورت قاچاق صید شده بود کشف و ضبط شد.

سرگرد علیفر گفت: راننده خودرو دستگیر و ضمن تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

