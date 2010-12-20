تنها درآمدهای ابرازی واحدهای تولیدی مشمول معافیت مالیاتی می شود

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به گزارش منتشر شده در رابطه با معافیتهای مالیاتی در واحدهای تولیدی به ویژه در شهرستان ابرکوه اظهار داشت: قانونگذار با هدف ترغیب واحدهای تولیدی و معدنی به شفافیت در تنظیم و ارائه صورتهای مالی، تنها درآمد مشمول مالیات ابزاری آنها را معاف دانسته است.

وی ادامه داد: گرچه به موجب ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مجلس، شرکتهای تولیدی و معدنی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف شده اند اما برخورداری این واحدها از این نوع معافیت، مستلزم رعایت برخی ضوابط قانونی نظیر اخذ پروانه بهره برداری از مراجع ذیصلاح و ارائه به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت بوده و عدم توجه به این الزامات، مانع استفاده این قبیل واحدها از معافیت مالیاتی خواهد بود.

ابراهیمی افزود: چنانچه واحدهای مشمول معافیت بخشی از درآمد خود را کتمان کرده و یا نسبت به ثبت هزینه های غیرواقعی و غیرقابل قبول در دفاتر قانونی خود اقدام کنند، حسب تصریح قانون، اعمال معافیت نسبت به موارد مذکور امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه این گزارش به واحدهای تولیدی ابرکوه پرداخته است، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن تمهیدات و شرایط برخورداری واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده شهرستان ابرکوه در خردادماه سال گذشته در جلسه با حضور فرماندار ابرکوه و معاون وی و نمایندگان بخش صنعت در فرمانداری ابرکوه برگزار شد.

وی یادآور شد: در این جلسه ضمن تشریح شرایط و ترتیب بهره مندی واحدها از معافیت مالیاتی، آمادگی دستگاه خود را در زمینه اعزام مدرسان به منظور برگزاری کارگاه آموزش قوانین و مقررات مالیاتی اعلام داشته که متاسفانه این پیشنهاد از سوی فرماندار و نمایندگان واحدهای صنعتی مورد پیگیری قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اظهارات معاون فرماندار ابرکوه در بازدید خبرنگاران از واحدهای صنعتی این شهرستان در مورد معافیتهای مالیاتی عنوان کرد: مطالب طرح شده از سوی این مسئول حاکی از عدم وقوف ایشان نسبت به مقررات مربوط به معافیت مالیاتی و عدم توجه به مکاتبات انجام شده با فرمانداری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سهم 13 درصدی مالیات واحدهای تولیدی در ترکیب درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سهم 20 درصدی مالیات حقوق و احراز رتبه هجدهم مالیاتی کشور، ارائه خدمات مشاوره رایگان به مودیان، برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی و دهها اقدام انجام شده دیگر حاکی از رویکرد تعاملی اداره کل امور مالیاتی استان یزد با جامعه صنعتی این استان است.

ابراهیمی در مورد اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای استقرار یافته در شهرستان ابرکوه نیز عنوان کرد: تمامی واحدهایی که شرایط و ترتیبات مندرج در قانون را رعایت نکرده اند، از این معافیت برخوردار شده اند.