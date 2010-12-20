به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی با اعلام این مطلب گفت: به دنبال اجرای موفق‌ سه دوره جشنواره قصه نویسی که به‌صورت دوسالانه برگزار شد بر آن شدیم تا نخستین جشنواره وبلاگ‌نویسی با موضوع قصه‌نویسی را در همین راستا بر گزار کنیم.

وی شرایط اولیه حضور در جشنواره را راه اندازی و یا داشتن وبلاگ عنوان کرد و تصریح کرد: قصه‌نویسان و جوانان علاقمند می‌توانند با انتشار قصه در وبلاگ شخصی خود و اعلام آدرس وبلاگشان به آدرس اینترنتی که در نظر گرفته شده است در این جشنواره شرکت کنند.

زارعی نجفدری هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای جوان و تقویت ادبیات وبلاگ نویسی عنوان کرد و افزود: اولین جشنواره وبلاگ نویسی با موضوع قصه‌نویسی یکی از روشهای رواج فرهنگ قصه‌نویسی و قصه‌خوانی مجازی است و پیش بینی می‌شود این جشنواره با استقبال گسترده ای روبه‌رو شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین شکل انتقال ارزشها، معرفت، آداب و رسوم یک جامعه، می‌تواند به‌صورت قصه روایت شود افزود: قصه‌نویس باید به یک حقیقت، نگاه و باور از زندگی برسد و دنیا را آن‌گونه که می‌بیند به‌صورت قصه درآورد.

برای حضور در این مسابقه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد. موضوعات قصه‌نویسی کاملاً آزاد است ولی باید برای گروه سنی کودک، نوجوان و جوان نوشته شده و قبلاً جایی به چاپ نرسیده باشد.