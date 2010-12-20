کارتهای خرید اعتباری کارکنان دولت بزودی توزیع می شود

جواد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه این کارتهای اعتباری در بین همه کارکنان دولت توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: این کارتهای اعتباری در قالب وام های 1.5 میلیون تومانی با سود چهار درصد است.

مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه با این کارتهای اعتباری کارکنان دولت می توانند بیش از سه هزار قلم کالا را خریداری کنند، عنوان کرد: کارکنان دولت می توانند با مراجعه با فروشگاه های طرف قرارداد وزارت بازگانی کالاهای مد نظر خود را خریداری کنند.

اسماعیلی از نهایی شدن صدور کارتهای اعتباری مربوط به کارکنان وزارت آموزش و پرورش خبر داد و بیان داشت: همه فرهنگیان می توانند با مراجعه به شعبات بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند این کارتهای اعتباری خرید کالا را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فروشگاه های فرهنگیان و اتکا با وزارت بازرگانی تفاهم نامه ای در زمینه خرید کالا منعقد کرده اند، یادآور شد: در آینده تعداد فروشگاه های طرف قرارداد وزارت بازرگانی افزایش خواهند یافت.

مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه وام های مربوط به کارتهای اعتباری خرید کالا به صورت هر دو سال یک بار صادر می شوند، خاطر نشان کرد: نحوه پرداخت این وام هر ماه 70 هزار تومان به صورت اقساطی است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه این کارتهای اعتباری خرید کالا دائمی هستند، عنوان کرد: کارکنان دولت می توانند به صورت دائم حقوق، کالابرگ، یارانه و.... خود را از طریق این کارتهای اعتباری دریافت کنند.