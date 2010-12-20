آموزشهای ترافیکی به چهار هزار سمنانی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: حضور فعال کارشناسان پلیس راه در جلسات آموزش همگانی و ارائه ضرورت های آموزشی در حوزه ترافیک جاده ای به اقشار مختلف به ویژه رانندگان تاثیر مطلوبی بر افزایش سطح فرهنگ ترافیک در سطح استان داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 437 نفر از رانندگان دستگاه های دولتی، 646 راننده ارگان های نظامی و هزار و 148نفر رانندگان وسائل حمل و نقل عمومی از جمله افرادی هستند که آموزش های ترافیکی را فراگرفتند.

وی در ادامه هدف از این آموزش ها را ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک، کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی عبور و مرور در جاده ها دانست و تاکید کرد: هزار و 549 نفر از دانش آموزان مدارس حاشیه راه و 151 نفر از مدیران فنی شرکت های مسافربری و باربری نیز در جلسات آموزش همگانی کارشناسان پلیس راه حضور داشتند.

سرهنگ رضوی خبیر به برخی سرفصل های این کلاس ها و دوره های آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: راه های علمی پیشگیری از بروز سوانح ترافیکی و جاده ای، ‌آشنایی با تابلوها، علائم و آیین نامه راهنمایی و رانندگی همچنین عواقب، اثرات و خسارات ناشی از وقوع تصادف در جاده ها از مهمترین موارد مطرح شده می باشد.

رئیس پلیس راه استان سمنان نقش اطلاع رسانی عمومی و آموزش های همگانی در کاهش حوادث جاده ای را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: با همکاری همه دستگاه های تاثیرگذار در امر ترافیک و همراهی مطلوب رسانه های گروهی می توان گام های موثری در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک برداشت.