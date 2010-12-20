به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" عصر امروز (دوشنبه 29 آذر) با برپایی مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در تالار غدیر مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار خود خاتمه داد.

در مراسم مذکور که با حضور حجت‌الاسلام بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، حسن بیادی عضو شورای شهر تهران، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و جمعی از نویسندگان و مولفین کتب درسی برگزار شد، برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر معرفی شدند.

گروه آداب و مهارت های اجتماعی - اثر برگزیده: "مهارت های زندگی" (مجموعه 4 جلدی) نوشته منصور دهستانی، انتشارات جیحون 1387. اثر تقدیری: "پیش گیری از اعتیاد "(مجموعه 15 جلدی) نوشته علیرضا جزایری و لیلا سلیمانی نیا، انتشارات دانژه 1387

گروه تاریخ - آثار برگزیده: "تمدن یونان" تالیف نادر میرسعیدی، انتشارات مدرسه برهان 1387 و "میراث فرهنگی ایرانیان" تالیف زهره پریرخ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1387 و اثر تقدیری: "سعدی" نوشته امین فقیری، انتشارات مدرسه 1386

گروه تربیت بدنی - اثر تقدیری: "تجربیات حرکتی کانون" تالیف گالس بالستر، ترجمه مجید جلالی فراهانی و فهیمه کاظمی، انتشارات بامداد کتاب 1387. گروه داوران تربیت بدنی همچنین از محمدصادق صادق آبادی مدیر انتشارات بامداد کتاب به دلیل فعالیت موثر در انتشارات کتاب‌های تربیت بدنی تقدیر کردند.

گروه تعلیمات اجتماعی - اثر تقدیری: "شما و سیما" تالیف رنه پترس، ترجمه کیان فروزش، انتشارات دایره 1388

گروه تعلیم و تربیت دینی - اثر برگزیده: "خدای من (حرف های من با خدا)" نوشته فریبا کلهر، انتشارات مدرسه 1388. اثر تقدیری: "زیر سایه خدا" نوشته و تصویرسازی آفرین میرشاهی، انتشارات عروج اندیشه 1387

گروه جغرافیا - اثر برگزیده: "گنجینه یادگیری جغرافیا: سوم راهنمایی" تالیف کوروش امیری نیا و مهدی چوبینه، انتشارات مبتکران/ پیشروان 1387 و اثر تقدیری: "چهارمحال و بختیاری" (از مجموعه دوستت دارم ایران) تالیف فروزنده خداجو، انتشارات مدرسه برهان 1388

گروه حرفه و فن - اثر برگزیده: "باغبانی کنید" نوشته ماری آن ون هیج، ترجمه مریم پورثانی، پیدایش 1386 و اثر تقدیری: "آشتی با حرفه و فن" (مجموعه 3 جلدی) نوشته مریم رفیعی طبا، منیر زارع زاده، حمیدرضا کاظم زاده و مژگان مولایی، انتشارات آموزش علوم 1386

گروه ریاضی - اثر برگزیده: "خود بیابیم: حساب اول راهنمایی" نوشته خسرو داوودی، فرخنده متین آرا و زیور نجفی و "خود بیابیم: هندسه اول راهنمایی" نوشته سید محمد حسن میرباقری هر دو از انتشارات مدرسه برهان 1388 و اثر تقدیری: "کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز" (مجموعه 3 جلدی) نوشته زهره پندی، نیوشا حکمی، زهره دانایی کجاوی، سید حامد وزیری هامانه، انتشارات فاطمی 1387

گروه زبان عربی - اثر برگزیده: "کتاب کار و مطالعه دانش آموز: دوم و سوم راهنمایی" تالیف علی چراغی و عیسی مقتی زاده، انتشارات فاطمی 1386 و اثر تقدیری: "گنجینه یادگیری" (مجموعه 3 جلدی) تالیف ابوذر رضاسلطانی و علی محمدبیگی، انتشارات مبتکران 1387

گروه علوم تجربی - اثر برگزیده: "کتاب کار علوم من" (مجموعه 5 جلدی) تالیف عزت السادات حسینی و طاهره رستگار، انتشارات علوم نوین 1386. همچنین داوران گروه علوم تجربی تقدیر از ایرج ضرغام مدیر انتشارات فاطمی به دلیل انتشار مجموعه 19 جلدی "مفاهیم پایه در علوم" تقدیر کردند.

گروه علوم تربیتی - اثر برگزیده: "یادگیری خلاق، کلاس خلاق" نوشته افضل السادات حسینی، انتشارات مدرسه برهان، 1387 و آثار تقدیری: "ارزشیابی توصیفی در کلاس درس" نوشته محمد حسنی، انتشارات عابد 1388 و "رنگین کمان کلاسی: کلاسی به وسعت یک مدرسه" نوشته طوس احمدی حصار، یوسف علیزاه، ژیلا فیروزی، بهمن نوراللهی، شکور نوروزی و زهتاب وداد هیر، انتشارات موسسه فرهنگی باغ رضوان 1387. این کتاب همچنین به خاطر توجه به موضوع کلاس های چندپایه هدیه ویژه دفتر انتشارات کمک آموزشی را دریافت کرد.

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات - اثر برگزیده: "کودکان الکترونیکی" (مجموعه 2 جلدی) نوشته هما ملک، انتشارات بین المللی گاج 88-1387

گروه قرآن - اثر برگزیده: "کتاب کارت های قصه گویی" (مجموعه 10 جلدی) نوشته گروه مولفان، انتشارات افق 1388 و اثر تقدیری: "قصه های قرآن" نوشته مجید ملامحمدی، انتشارات نوای مدرسه 1387

گروه کتاب های مرجع - آثار برگزیده: "فرهنگ نامه حیات وحش ایران" تالیف گروه مولفان، نشر طلایی و "فرهنگ فارسی بچه های امروز" تالیف مهدی ضرغامیان و مهناز عسگری، انتشارات محراب قلم و آثار تقدیری: "دایره المعارف بدن انسان" ترجمه پریسا همایون روز، نشر پنجره و "دانش نامه تصویری نوآموز" ترجمه حسن سالاری، نشر افق

گروه مطالعات اجتماعی - اثر برگزیده: "با هم بودن را یاد بگیریم"(مجموعه 8 جلدی) نوشته چری جی، مینرز، ترجمه فرزانه کریمی، انتشارات قدیانی و اثر تقدیری: "چرا باید ...؟" (مجموعه 8 جلدی) نوشته جن گرین، ترجمه گروه مترجمان 1386

گروه هنر - اثر برگزیده: "پیله ها" تالیف عبدالرضا جلالی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1388. همچنین گروه داوران بخش هنر از محمودرضا بهمن پور مدیر انتشارات نظر برای مجموعه کتاب هایی که در موضوع هنر خصوصا مجموعه "نگاه کن" منتشر کرده است، تقدیر کرد.