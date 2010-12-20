معضل داروهای انرژی زای تقلبی / محصولات زیرپله ای تولید را فلج می کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جواد اسماعیلی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح شبکه بازرسی و نظارت استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینترنتی شدن خرید کالاهای اداری در دستگاههای مختلف اظهار داشت: وزارت بازرگانی سیستمی را طراحی کرده که از این به بعد تمامی کالا های مورد نیاز دستگاههای اجرایی و وزارت خانه ها به صورت اینترنتی خریداری شوند.

وی با بیان اینکه این طرح به زودی در سطح همه دستگاههای اجرایی و وزارت خانه ها اجرا خواهد شد، خاطر نشان کرد: اولین وزارتخانه ای که این طرح در آن اجرا خواهد شد وزارت بازرگانی است.

آغاز طرح خرید اینترنتی لوازم اداری از 15 دیماه

مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون وزیر بازرگانی عنوان کرد: طرح خرید اینترنتی لوازم و ماشین های اداری مورد نیاز وزارت بازرگانی از تاریخ 15 دی ماه اجرا خواهد شد.



اسماعیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، بیان داشت: در حال حاضر تفاهم نامه خرید اینترنتی دو کالای مبلمان اداری و لوازم و ماشین های اداری منعقد شده است.



وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح اینترنتی خرید کالا در ادارات هیچ کس حق خرید به صورت فیزیکی را ندارد، بیان داشت: در غیر این صورت ذی حسابان دستگاهها و وزارتخانه ها اعتبار صرف شده را پرداخت نمی کنند.



ایجاد شبکه بازرسی و نظارت شبنم در کشور



مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد شبکه بازرسی و نظارت شبنم در کشور، یادآور شد: این سیستم یک شبکه فنی و قابل استفاده در همه نقاط کشور و به روز است.



اسماعیلی خاطرنشان کرد: شبکه در راستای تقویت سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاستهای دولت در کنترل بازار و اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات ایجاد شده است.



وی افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی را از دیگر اهداف ایجاد این شبکه در کشور عنوان کرد.



ورود داروهای تقویتی و انرژی زا در کشور به صورت جعلی



مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون بازرگانی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه وجود کالاهای قاچاق و بی کیفیت در کشور، بیان داشت: به عنوان مثال یکی از مشکلات موجود وجود داروهای تقویتی و انرژی زا به صورت قاچاق و جعلی در کشور است.



اسماعیلی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر در زمینه وجود داروهای انرژی زا و تقویتی با معضل بزرگی مواجه هستیم، یادآور شد: متاسفانه این داروها با مارکهای مشهوری توزیع می شوند ولی در عین حال این داروها جعلی و تقلبی هستند.



وفور لوازم آرایشی تقلبی در کشور



وی همچنین با اشاره به وجود لوازم آرایشی به صورت جعلی و قاچاق در کشور نیز خاطر نشان کرد: متاسفانه در این زمینه نیز مشکلات فراوانی وجود دارد.



مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در قالب شبکه بازرسی و نظارت شبنم با یکی از سندیکاهای دارو و غذا در کشور در هفته آینده تفاهم نامه ای را منعقد خواهد کرد، بیان داشت: این تفاهم نامه در راستای جلوگیری تولید این داروهای تقلبی در کشور منعقد خواهد شد.



محصولات زیرپله ای تولید را فلج کرده است



اسماعیلی با انتقاد از فعالیت های غیرقانونی در این زمینه، خاطر نشان کرد: برخی افراد با ایجاد کارخانه و اجرای قوانین و مقررات اقدام به تولید یک کالا می کند ولی در عین حال کسانی هستند که با تولید محصولات زیر پله ای تولید این کارخانه های با مجوز را فلج می کنند.



مدیر پروژه های وزارت بازرگانی و مشاور معاون وزیر بازرگانی همچنین به روند واردات کالا اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در زمینه کالاهای وارداتی نیز ما با اطلاعات بدی مواجه هستیم.



وی با بیان اینکه بعضی کالا های وارداتی در بازار کشور با استقبال مطلوبی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از افراد این کالاهای وارداتی را خریداری کرده و به صورت یک جا با یک برند تقلبی دیگر صادر می کنند و برند آن کشوری را کالا از آن وارد کشور ما شده است را نیز زیر سئوال می برند.