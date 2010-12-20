به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هشتمین جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" عصر امروز (دوشنبه 29 آذر) با حضور حجتالاسلام بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش، حسن بیادی عضو شورای شهر تهران، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و جمعی از نویسندگان و مولفان کتب درسی در محل تالار غدیر مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام و المسلمین بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی با تقدیر از مسئولان این جشنواره، از اینکه 170 ناشر حدود 2000 کتاب خود را برای داوری در این جشنواره شرکت دادهاند، ابراز مسرت کرد.
حساب ناشران کتابدوز و کتابساز با کرامالکاتبین!
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش سپس به ویژگیهای کار نشر پرداخت و گفت: بازگشت سرمایه در امر نشر با کیفیت بسیار سخت است، البته حساب و کتاب بعضیها که مثل سریدوزی و سریسازی کتاب میدوزند و میسازند، با کرامالکاتبین است و من به آنها کاری ندارم!
محمدیان که خود به عنوان ناشر هم فعالیت میکند، افزود: این را هم بگویم که من هر کتابی منتشر کردهام، پولش به خودم برنگشته و مجبور شدم این نسخهها را به دوستانم هدیه کنم.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در ادامه نوید تحولاتی گسترده در نظام آموزشی آتی کشور داد و گفت: من دو سال پیش گفتم وزارت آموزش و پرورش در آستانه تحول است اما امروز میگویم که ما در چرخه تحول هستیم ولی این مسیر خوب طی نمیشود مگر اینکه همگان به خوبی ایفای نقش کنند.
سند برنامه درسی ملی مبتنی بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت است
وی همچنین از تدوین برنامه درسی ملی خبر داد و افزود: در طول 100 سال اخیر این اولین بار است که سندی به این جامعیت تهیه میشود که متکی به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و بلکه نظریه اسلامی تعلیم و تربیت است. نظام آموزشی ما از سال 1275 تاکنون الگو گرفته از نظامهای آموزشی دیگر کشورها بوده است، همانطور که قانون اساسی ما. البته در طول این سالها نظام تعلیم و تربیت ما شاخ و بر گ داد ولی بار و برش مورد انتظار نبوده است.
دانشآموز ما بعد از 7 سال آموزش زبان انگلیسی نمیتواند یک مکالمه ساده بکند!
محمدیان با بیان اینکه "مصمم هستیم آموزش و پرورش را که در انحصار کلاس درس و معلم است، متحول کنیم" بر لزوم تحول و ایجاد تنوع در حوزههای یادگیری تاکید کرد و گفت: برنامه درسی ما متناسب با نیازهایمان نیست و دانش آموز حتی آنچه را که تدوین شده، کسب نمیکند؛ دانشآموز ما 6، 7 سال زبان انگلیسی میخواند ولی بعد از این مدت دریغ از یک مکالمه ساده و این در حالی است که 300 و چند ساعت برنامه درسی برای آموزش این زبان داریم.
مشکل نظام آموزشی ما فقط با "حلالمسائل" حل نمیشود
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش همچنین به لزوم آموزش IT و ICT از دوره ابتدایی اشاره کرد و از عزم وزارتخانه متبوعش برای تاسیس مدارس هوشمند خبر داد و با برشمردن برخی رفتارهای مخاطرهآمیز میان دانشآموزان، گفت: مشکل نظام آموزشی ما فقط با "حلالمسائل" حل نمیشود و باید کاری اساسی برای دانشآموزان کرد.
وی همچنین نسبت به ایجاد اختلال در روند تهیه و انتشار کتابهای آموزشی و کمک آموزشی توسط ناشران غیردولتی هشدار داد و افزود: کتابهای درسی حرمت دارند چون نشانه سواد ملی هستند. ممکن است با روشها موافق نباشیم ولی باید مصلحت ملی را به علائق شخصی خودمان ترجیح دهیم.
بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره "کتابهای آموزشی رشد" محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزش و دبیر این دوره از جشنواره، در گزارشی به روند ارسال آثار و داوری آنها پرداخت.
ناصری در سخنانش بزرگترین چالش در حوزه نشر را متعلق به عرصههایی دانست که از نشر چاپی و سنتی جدا شدهاند و در حال نزدیک شدن به قلمرو نشر الکترونیک هستند.
رقاب 2000 کتاب در هشتمین جشنواره رشد
وی افزود: در جشنواره هشتم حدود 2000 اثر در 19 حوزه و در سه مرحله داوری شدهاند و چون داوری محتوای آثار باید بر اساس توجه به برنامه درسی صورت میپذیرفت، لذا گروه داوران، عمدتاً شامل کارشناسان برنامه درسی و معلمان با تجربه بود.
تقدیر از 2 پیشکسوت عرصه تالیف کتب درسی
پس از این سخنان مراسم نکوداشت دو پدیدآورنده پیشکسوت در هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد برگزار شد؛ علیرضا توکلی صابری و مجید عمیق.
علیرضا توکلی صابری که اکنون 61 سال دارد، از دهه 40 کسوت مترجمی را به تن کرده و در دهههای 60 و 70 از پرکارترین مترجمان کتابهای آموزشی خصوصاً کتابهای کودکان و نوجوانان بوده است. مجید عمیق هم که 57 سال دارد، طی سالها تلاش در عرصه ترجمه بیش از 280 عنوان کتاب را در کارنامه خود ثبت کرده است.
نظر شما