برخورد جدی با آلاینده های محیط زیست در کرمانشاه

فرشاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در راستای برخورد جدی و قانونی با آلاینده های محیط زیست در استان طی چند روز گذشته یک واحد آلاینده هوا با حکم قضایی در استان تعطیل شد.

وی افزود: طی سه ماهه پاییز نیز تعداد پنج واحد آلاینده و مخرب محیط زیست در راستای عدم رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی به محاکم قضایی معرفی شدند.

فتاحی بیان کرد: در این مدت 15 فقره اخطاریه زیست محیطی صادر و به صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می شوند اعلام شده است.

وی تاکید کرد: با واحدهای متخلف در صورت عدم اصلاح و رفع آلایندگی و تخریب محیط زیست برخورد قانونی می شود .

سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: واحد های آلاینده در صورت عدم رفع آلایندگی احکامی از قبیل تعطیلی واحد و جریمه های زیست محیطی دریافت خواهند کرد.