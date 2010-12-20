نماز جمعه بهترین مکان برای فعالیت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر دوشنبه در دیدار مسئولان ستاد های نماز جمعه استان اظهار داشت: مسئولان ستاد باید تلاش کنند تا این آئین عبادی، سیاسی جایگاه واقعی خود را در بین آحاد جامعه بیش از پیش پیدا کند و مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: اتخاذ راهکارهای مناسب و برنامه ریزی برای برگزاری هر چه مطلوب تر نماز جمعه از دیگر وظایف مسئولان ستاد در مراکز شهرستانهاست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در حال حاضر در 65 شهر و شهرستان کشور آئین های عبادی سیاسی نماز جمعه برگزار می شود و حضور پر شور گروههای مختلف مردم در این مراسم قابل توجه است.

آیت الله باریک بین خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای جوان، خوش فکر و فعال در ستاد های نماز جمعه می تواند به پر بار شدن برنامه ها کمک کند بنابراین از مسئولان ستاد انتظار می رود با جذب جوانان موجب غنی شدن فعالیت های ستاد شوند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: جایگاه های نماز جمعه بهترین مکان برای فعالیت های فرهنگی و جذب جوانان در امور دینی و مذهبی است.

حجت الاسلام بهبودی مسئول ستاد نماز جمعه استان هم گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد.

در ادامه در خصوص برنامه های ستاد برای برگزاری باشکوه مراسم نماز جمعه در استانها تبادل نظر شد.